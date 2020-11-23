CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle görüştü Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle görüştü Açıklaması

23.11.2020 13:05
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle görüştü Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

İlk olarak 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle daha sonra da atanamayan öğretmenlerle görüşen Kılıçdaroğlu, sorun ve talepleri dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Eğitimin sorunlar yumağı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, önceliğin atama bekleyen öğretmenlerin bekledikleri 60 bin kişilik kadronun doldurulması olduğunu, bu konuda üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, 3600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağına işaret ederek, "Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var." ifadesini kullandı.

Bu öğretmenlerin sözü verilen 3600 ek göstergeyi aldıktan sonra emekli olmayı istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, çalışırken alınan ücret ile emekli olunduktan sonra alınan ücretin yüzde 50 azaldığını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı eğer imkanı olsa zaten 60 bin kişi de 70 bin kişi de derhal kadrolu öğretmen alır. O zaman soru şu; Milli Eğitim Bakanlığının önündeki engel nerede? Milli Eğitim Bakanlığının önündeki engel Hazine ve Maliye Bakanlığı, çünkü kadrolar oradan tahsis ediliyor. Kadrolar tahsis edildikten sonra ilgili bakanlıklar bu kadroları kullanabiliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali olarak çok zor durumda olduğu için bu kadroları vermiyor. Daha düşük ücretlerle ücretli öğretmen veya sözleşmeli öğretmen gibi normalde bir okulda olmaması gereken aynı dersi veren öğretmenler arasında farklı ücret, farklı standart olmaması lazım."

"Tasarruf olsun diye bu atamalar şimdilik yapılmıyor"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu bulunduğunu, bunlardan birisinin de eğitim olduğunu dile getirdi.

Eğitim sorununu çözemeyen bir ülkenin büyüme, kalkınma, kültür dünyasını, sanat dünyasını zenginleştirme şansı olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması ve öğretmenin bütün emeğini çocuklara harcaması gerektiğine değindi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer öğretmeni bir sorunlar yumağı içine koyarsanız öğretmen kendi sorunlarını mı çözecek çocuklara eğitim mi verecek?" sorusunu yöneltti.

Başlangıçta 60 bin kişilik kadroya öğretmen atanacağının söylendiğini ancak Kovid-19 nedeniyle atamanın yapılamayacağının açıklandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yani okullar kapalı şimdi, öğretmenlerin atamasını yaparsak okula gitmedikleri halde bunlar aylık alacaklar. Dolayısıyla tasarruf olsun diye bu atamalar şimdilik yapılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitimden tasarruf olmaz. Çünkü çocuktan tasarruf olmaz." diyen Kılıçdaroğlu, yaşam boyu eğitim kavramının dünyada bütün toplumların gündemini işgal ettiğinin altını çizdi.

"Mülakatın tümüyle kaldırılması lazım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, devletin Sayıştay'ın belirlediği 138 bin öğretmen açığını rahatlıkla giderebileceğini aktardı.

Köy okullarının yeniden açılması, öğretmenin toplumun bütün dokularına hitap etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, kırsalda, ilçede, ilde öğretmenin bulunmasının önemine işaret etti.

Öğretmenin bir süre sonra bulunduğu yerin kanaat önderi konumuna geldiğini, insanların bir sorunla karşılaştıklarında bunu aşmak için öğretmene danıştığını anlatan Kılıçdaroğlu, "CHP olarak öğretmenlerle ilgili şöyle bir düşüncemiz var. Onu da atama bekleyen öğretmenler olarak sizin bilginize sunayım. Şimdi öğretmenlik Devlet Memurları Kanunu içinde yer alıyor. 'Öğretmen' diye değil, 'devlet memuru' sayılıyor öğretmenler. Hakimler ve savcıların nasıl ayrı bir yasası varsa öğretmenler için de ayrı bir meslek kanununun olması lazım. Öğretmenlik mesleğini klasik devlet memurluğundan ayırmamız lazım. Çünkü öğretmen sürekli olarak kendisini bilgi olarak beslemek zorunda." değerlendirmesini yaptı.

Sözlü sınavın şu aşamada yapılmasının nedeninin güvenlik soruşturması olduğunu aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yazılıda elenemiyorsunuz ama sözlü sınavda böylece elenebiliyorsunuz. Artı torpil, 'başarılı olana düşük puan verelim sözlüde ve böylece kaybetsin' diye. Normali şudur, mülakatın tümüyle kaldırılması lazım. Dolayısıyla zaten bir sınav yapılıyor, zaten KPSS sınavı, zaten o sınavda insanlar çalışıyor, emek harcıyor, aylarını günlerini veriyorlar. Dolayısıyla sınavı kazanan her öğretmen rahatlıkla atanabilir.

'Atama bekleyen öğretmenlerin atamasını yapmazsanız bizden oy beklemeyin.' Bu politik olarak sizin elinizi çok güçlü kılar. Çünkü siz aslında çok güçlüsünüz ama gücünüzün farkında değilsiniz. Bir araya gelip bir potansiyel güç olduğunuzu ortaya koyduğunuzda bütün siyasi partiler sizi dinleyecektir, emin olun."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle görüştü Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı         
13:07
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor         
11:17
Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada         
11:06
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti         
10:22
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor 3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor         
23:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:16:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei