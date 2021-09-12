CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Cihangir'deki Orhan Kemal Müzesi'nin girişindeki kafede Işık Öğütçü ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Öğütçü, 3 gün sonra Orhan Kemal'in 107. yaşının kutlanacağını dile getirerek, Kılıçdaroğlu'na erken kutlama için teşekkürlerini sunarak, müzenin hatıra pulunu hediye etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Ticaret Lisesi'ni birincilikle bitirdiğini ve öğretmenlerinin kendisine verdiği Orhan Kemal'in bir kitabının halen kütüphanesinde durduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim de bir anlamda başarımı tescil eden bir kitap. Birincilikle mezun olduğuma dair daktiloyla yazılmış küçük bir not birinci sayfaya yapıştırılmış. Onu okul idaresi yapmıştı. Orhan Kemal, bizim sıradan gördüğümüz insanların öyküsünü yazan bir edebiyatçımız, romancımız. Dolayısıyla onu anmak, onun kitaplarını genç kuşaklara tanıtmak hepimizin ortak görevi."

Kılıçdaroğlu, daha sonra çevredeki kafelerde oturan vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.