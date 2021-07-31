CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu Temmuz Ayı Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı" adında bir teşkilat kurmak istediklerini belirterek, "Orta Doğu'ya barışı, huzuru getirmek zorundayız. Orta Doğu'yu büyütmek zorundayız. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin sorumluluğu var. Bütün doğal kaynakları sömürdüler. Şimdi diyorlar ki, 'Göçmenler bizim ülkemize niye geliyor? Niye gelmesin kardeşim?" dedi.

Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu Temmuz Ayı Toplantısı'nda, "Z" kuşağı ve "Y" kuşağına değinerek, çocukların her zaman hayatı büyüklerden daha iyi sorgulayabildiğini, çocukların daha iyi bir geleceği hak ettiklerini, eğitimsiz bir toplumun geri kalmaya mahkum olduğuna anlattı.

"Liberal genç" ve "muhafazakar genç" ayrımı yapıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "İster liberal olarak kendisini tanımlasın ister muhafazakar olarak tanımlasın gençler bizim gençlerimizdir. Kamunun yönetiminde o gençlere benim ihtiyacım var. Hiçbir ayrım yapmadan. Ama gençlerin liyakatli olması, bayrağını, vatanını sevmesi, yolsuzluklara asla izin vermemesi, adaletten yana olması lazım. O zaman bütün gençlerin başımın üstünde yeri var." diye konuştu.

Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını getirmek istediklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgacı değil, Türkiye'yi büyüten, Türkiye'de huzuru sağlayan, büyümeden herkesin pay almasını sağlayan..." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, işsizlik nedeniyle gençlerin hayat standartlarının eskiye göre düşük olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

" 'Ev gençleri' dediğimiz bir kavram var, annenin, babanın eline bakıyor. Çocuklarımızı okuttuk, daha iyi bir yere getirdik ama işsizler. Bu tabloyu hak etmiyoruz. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Dolayısıyla işsizliğe biz olduğumuz zaman ayrım yapıyorlar mı, 'muhafazakar gençler, 'liberal gençler', 'diğer gençler' diye, hayır. Hepimiz aynı havuzun içinde boğuluyoruz, boğmaya çalışıyorlar. Biz bundan beraber çıkmak zorundayız. İstediğimiz adalet, çalışmak, üretmek, alın teri, kazandığımız helal parayla bu ülkenin caddesinde, sokağında gezmek. Bunu yaptığımız zaman Türkiye gerçek anlamda büyümüş olur."

"Orta Doğu'ya barışı, huzuru getirmek zorundayız"

Orta Doğu'yu bir barış havzasına döndürmek istediklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı diye bir teşkilat kurmak istiyoruz. Orta Doğu'ya barışı, huzuru getirmek zorundayız. Orta Doğu'yu büyütmek zorundayız. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin sorumluluğu var. Bütün doğal kaynakları sömürdüler. Şimdi diyorlar ki, 'Göçmenler bizim ülkemize niye geliyor? Niye gelmesin kardeşim? Afrika'dan kaçan birisi nereye gidecek? Başka bir Afrika ülkesine, yoksul bir ülkeye gitmiyor. Kişi başına geliri 50-60 bin dolar, 20-30 bin dolar olan ülkeye gidiyor. Niçin? 'Demokrasi var orada, düşüncemi söylerim. İşimi bulurum, daha iyi geçinirim.' diyor."

Tarihin kendilerine yüklediği çok büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Nedir o? Önümüzdeki seçimlerde bu ülkeye demokrasiyi yeniden inşa etmek gibi tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. 6 milyon 300 bin genç, ilk kez sandığa gidecek. Gençlere 'Oyunuzu A partisine, B partisine verin' diye söylemiyorum. İradelerine hep saygı duydum. Sadece şunu düşünmelerini isterim. Sandığa giderken ellerini vicdanlarının üzerine koysunlar ve oylarını öyle kullansınlar. Otoriter yönetim mi, demokrasi mi? Demokrasiden yana olanlar hep kazanmıştır, büyümüştür, kişi başına gelir hep yükselmiştir. Bizde niye olmasın? Önümüzde bir seçim var ve bu seçime büyük umutlar bağlıyorum. Umarım bu ülkeye herkesin huzur bulacağı bir demokrasiyi yeniden getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardın Kılıçdaroğlu'na hediye takdim edildi. Programa Öze Dönüş Platformu Yüksek istişare Kurulu Başkanı ve eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile CHP milletvekilleri ve platform üyeleri katıldı. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(Bitti)