CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi öncesinde konuştu: (3) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle ve basına kapalı yapılan Parti Meclisi toplantısı öncesinde konuştu.

2020 içinde 171 milyar dolar borç ödeneceğini, bunun da borçlanmayla mümkün olabileceğini, bütçe açığının da 139 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Geçen 7 ayda 80 milyar lira faiz ödendi. Faizi ödemek için de borçlanacaklar." dedi.

"Borç alan, emir alır" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Alıyor mu? Kesinlikle emir alıyor. Trump'ın bir dediğini asla iki yapamaz. Borçlanmak zorundadır. Talimatı oradan almak zorundadır. Papazı nasıl bıraktı? Bir talimatla papazı bıraktı. Bırakmasa 'bak senin mal varlığını incelerim' diyor. 'Dünyadaki mal varlığını incelerim' diyor. Ben bunu söylediğimde benim aleyhime tazminat davası açıyor. Söyleyen Trump, Trump aleyhine niye dava açmıyorsun? Açamaz, gücü yetmez, korkar çünkü."

Parası olanın liraya güvenmediğini ve dolar aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, vatandaşların birikimlerini bankada döviz olarak tuttuğunu belirtti.

"83 milyonun huzurunda Erdoğan'a ve damadına soruyorum, Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağını madde madde açıkla." diyen Kılıçdaroğlu, "De ki 'Ey Kılıçdaroğlu ben açıklamadım, sen açıkla'. Ben açıklarım. Ben ülkemin büyümesini istiyorum. Ben bu memlekette huzur istiyorum." diye konuştu.

Kamu sigorta şirketlerinin de Türkiye Varlık Fonuna devredildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Varlık Fonu paralel Hazine. Niye parelel Hazine? Öbür Hazine'yi Sayıştay denetliyor. Ama Varlık Fonunu Sayıştay denetleyemiyor. Denetimsiz, milyarlar burada ama denetlenmeyecek. Burayla ilgili hiçbir bilgi, hiç kimseye verilmeyecek. Tam bir çiftlik. Erdoğan ailesi ve yakınlarının, damadının ve beslemelerinin çiftliği... İstedikleri gibi kullanıyorlar, istedikleri gibi yiyorlar, istedikleri gibi harcıyorlar."

İstanbul'da yarın Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın hakim karşısına çıkacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, tutuklu Müyesser Yıldız hakkındaki iddianamenin de henüz hazırlanmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu olmasını eleştirdi.

Konuşmasının sonunda Kızılay'a ait kurban etinin AK Parti'li bir milletvekilinin otelinde bulunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Fakir fukaraya dağıtılması gereken kurban etleri AK Parti milletvekilinin otelinin lokantasında çıkıyor. Şu devletteki çürümüşlüğe bakın. İnsanda biraz utanma, ahlak, edep olur. Fakir fukaraya verilecek kavurmayı nasıl alıyorsun da kendi otelinde müşteriye ikram ediyorsun? Oradan ne kazanacaksın? Zehir zıkkım olsun. Ben bunu söylemeyim ki kim söylesin? Gerçekleri söyleyeceğiz, Mısır'daki sağır sultan duyuncaya kadar..." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk seçimlerde demokrasiden yana olanlar, totaliter baskıcı yönetime karşı olanlar hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi siyasi görüşten olursa olsun eğer demokrasiyi savunuyorsa hep birlikte dur diyeceğiz ve hep birlikte demokrasiyi getireceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan bu coğrafyadaki herkesi kucaklayarak Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız."

(Bitti)