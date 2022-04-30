Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'nın Üyelik Kampanyasındaki 75 Bininci Kadın Üyeye Parti Rozeti Taktı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'nın üyelik kampanyası kapsamında partiye katılan 75 bininci kadın üye Mesude Asya Kırçuval ile MHP'den istifa ederek CHP'ye üye olan Kezban Özkan'ı makamında ağırladı. Kılıçdaroğlu, Kırçuval ve Özkan'a parti rozeti taktı. Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları'na, "Elektriği kesilen haneleri tek tek ziyaret ederek bu ailelerle dayanışın" talimatı verdi.

CHP Kadın Kolları, partiye 100 bin yeni üye kazandırmak amacıyla Türkiye genelinde üyelik kampanyası başlatmıştı. Kadın Kolları'nın başlattığı kampanyada 75 bininci üye Malatya'dan geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 75 bininci kadın üye Mesude Asya Kırçuval ile MHP'den istifa ederek CHP'ye katılan Kezban Özkan'ı makamında ağırladı ve parti rozeti taktı. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fevziye Pehlivan ve Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Malatya İl Kadın Kolları'nın örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi aldı ve partiye yeni üye olan kadınlarla sohbet etti. 75 bininci kadın üye Mesude Asya Kırçuval, "Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda kasiyer olarak çalışıyordum. Ankara'ya gelmek üzere izin almıştım, fakat son gün, işverenim sizinle tanışmak için geleceğimi öğrenince iznimi iptal etti. Ben de bunun üzerine istifa ettim ve Ankara'ya geldim. Kimse benim politik görüşümü sorgulayamaz" dedi.

Kezban Özkan da yıllarca MHP'nin aktif üyesi olduğunu belirterek, "Çocuklarımın geleceği için endişeliyim. Biz hayatımızı hayvancılık yaparak sürdürüyoruz. Artık geçinemiyoruz. İktidar ve MHP bizleri açlığa mahküm etti, çocuklarımızın geleceğini çaldı. Ülkede yaşananların değişmesi için CHP ailesine üye oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: AYRILIK GAYRILIK OLMADAN ÖRGÜTLENİN

Kılıçdaroğlu ise "Ayrılığın gayrılığın olmadığı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Sizden tek isteğim, çalınmadık kapı bırakmayın. Örgütlenin. İktidara geldiğimizde uygulayacağımız Aile Destekleri Sigortası projemizi anlatın. Elektriği kesilen haneleri tek tek ziyaret ederek bu ailelerle dayanışın" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da 100 bin yeni kadın üye hedeflerine ulaşmak için örgütlenme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'na, kapı kapı dolaşıp Aile Destekleri Sigortası'nı anlattıklarının bilgisini verdi. Elektriği kesilen hanelerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Nazlıaka, "Dokunmadığımız kadın kalmayacak" diye konuştu.