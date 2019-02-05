Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Partisinin Grup Toplantısında Konuştu -7

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Partisinin Grup Toplantısında Konuştu -7

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu -7(Tür: Ankara)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu -7

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:28 Kaynak: DHA

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