CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Rant, o rantı yaratanların hakkıdır
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eğer bir rant varsa, rant, o rantı yaratanların hakkıdır, o gecekonduda oturanların hakkıdır.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "Eğer bir rant varsa, rant, o rantı yaratanların hakkıdır, o gecekonduda oturanların hakkıdır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:55
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