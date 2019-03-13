Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Rant, o rantı yaratanların hakkıdır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Rant, o rantı yaratanların hakkıdır

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eğer bir rant varsa, rant, o rantı yaratanların hakkıdır, o gecekonduda oturanların hakkıdır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Rant, o rantı yaratanların hakkıdır, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eğer bir rant varsa, rant, o rantı yaratanların hakkıdır, o gecekonduda oturanların hakkıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:55 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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