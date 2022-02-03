CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, kandil nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Bu mübarek kandil gecesinde, içinde bulunduğumuz bu zorlu günleri bir an önce aşmayı ve herkesin beraberlik içinde sağlık, barış ve huzur dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.