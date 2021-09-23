Kılıçdaroğlu: "Bir meslek grubuyla ilgili kanun çıkarılıyorsa o meslek grubunun mutlaka parlamentoya gelmesi ve komisyonlarda dinlenmesi gerekiyor" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimiz çay içiyorsak Rize'de verilen mücadele, verilen emek ve dökülen alın terinin karşılığıdır. Biz bu çayı alıyoruz. Misafirimiz gelir ısmarlarız, başka ortamlar olur çay içeriz. Böyle bir tablo varken insanı çaysız bırakmak, üretimsiz bırakmak veya çay üreticisini zarar eder noktaya taşımak doğru değil. Bunun önleminin mutlaka alınması lazım." dedi.

Rize'deki programı kapsamında Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Oda Başkanı Nevzat Paliç ile görüşerek üreticilerin taleplerini dinledi.

Paliç, bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını ve ildeki üreticilerin tek geçim kaynağının neredeyse çay olduğunu belirtti. Paliç, çay üreticilerinin başta kota ve alım fiyatı olmak üzere yaşadığı sorunların çözümü için destek beklediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu da Rize'nin hem çay hem de ekonomik açıdan stratejik bir kent olduğunu belirterek CHP olarak çay üretimi konusunda yapacakları çalışmaları anlattı.

Rize'de üretilen çayların 83 milyon kişi tarafından tüketildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hepimiz çay içiyorsak Rize'de verilen mücadele, verilen emek ve dökülen alın terinin karşılığıdır. Biz bu çayı alıyoruz. Misafirimiz gelir ısmarlarız, başka ortamlar olur çay içeriz. Böyle bir tablo varken insanı çaysız bırakmak, üretimsiz bırakmak veya çay üreticisini zarar eder noktaya taşımak doğru değil. Bunun önleminin mutlaka alınması lazım." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, siyasilerin çay üreticisine destek olması gerektiğini, CHP olarak üreticilerin yararına olacak her konuya destek vermeye hazır olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Siyaseti bir sorunu çözmek için parlamentoda bir bütün olarak görmek lazım. Sorunu çözme konusunda iktidar ve muhalefet partileri belli konularda tartışabilirler ama çiftçinin sorunu varsa, o sorunun çözümü konusunda ortak hareket ederler çoğu zaman. Nitekim AB'ye üyelik sürecinde gelen kanunların hemen hemen tamamı oy birliğiyle geçmiştir Meclisten. Ülkenin yararına, çiftçinin yararına olan bir şeye kimse muhalefet etmez. Keşke getirseler de oy birliğiyle geçse. Bekleriz. Sizler de öyle bir beklenti içerisindesiniz."

Çay Kanunu'nun da değişmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bu konuda sizlerin görüşleri alınmalı, o görüşler parlamentoda tartışılmalı. Bizim parti olarak görüşümüz şöyle; bir meslek grubuyla ilgili kanun çıkarılıyorsa o meslek grubunun mutlaka parlamentoya gelmesi ve komisyonlarda dinlenmesi gerekiyor. Komisyonlarda gelen kanun teklifinin irdelenmesi gerekiyor. Belki daha güzel öneriler olabilir, bizim yaptığımız yanlışlar olabilir, işin içinde olanlar o yanlışları düzeltirler. Bunların hepsi mümkün." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı'yı ziyaret etti.

Kısa bir süre önce vefat eden eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop'un Bağdatlı Mahallesi'nde yaşayan eşi Sevim Hop'a taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, hastalığı nedeniyle evinde tedavi gören Refah Partisinin eski il başkanlarından Nevzat Demir'i de ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen "Kanaat Önderleri Buluşması'na da katıldı.