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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Roman Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Roman Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu Açıklaması

16.09.2021 18:51
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İster bize oy verin, ister bize oy vermeyin, biz sizin oyunuza değil, biz sizin sorunlarınıza talibiz. Sorunlarınızı çözeceğiz, bizim hedefimiz bu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İster bize oy verin, ister bize oy vermeyin, biz sizin oyunuza değil, biz sizin sorunlarınıza talibiz. Sorunlarınızı çözeceğiz, bizim hedefimiz bu" dedi.

Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde düzenlenen Roman Kanaat Önderleri Buluşması'nda sorunları çözmenin yolunun Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçtiğini, sorunları hep birlikte çözeceklerini belirtti.

Bir kişi veya bir kitlenin kimliğinden ve inancından dolayı ötekileştirilmesine karşı çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Herkesin kimliği kendi şerefidir. Herkesin inancı kendisine aittir. Yaşam tarzına siyasetçi saygı duyar." dedi.

Romanların sorunlarının geçmişten bugüne geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Romanlara yönelik eylem planı hazırlığı yaparak, tüm toplum kuruluşları ile akademisyenlerin görüşlerini aldıklarını vurguladı.

Romanların sorunlarına yönelik hazırladıkları eylem planının önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza da bu eylem planlarımızı gönderdik. Sorunlar ne? Temel sorunlarımızı şöyle belirledik. Eğitim ve sağlık sorunu ciddi bir sorun. İstihdam, barınma ciddi bir sorun, sosyal yardım veya sosyal hizmetlerden yararlanma ciddi bir sorun. Ayrımcılık konusunda ciddi bir sorun var. Bu sorunlara kilitlendik. Bu sorunların çözülmesi lazım." diye konuştu.

"Aile Destekleri Sigortası uygulayacağız"

Kılıçdaroğlu, sorunun çözümünün temel anahtarının Aile Destekleri Sigortası olduğunu dile getirdi.

Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Aile Destekleri Sigortası şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. İşin Türkçesi bu. Bir aile var geçinemiyor, düşünün çocukları okula gidecek defter, kalem alamıyor. Anne işsiz, baba işsiz, buna kim bakacak. Hadi diyelim bugün yan komşu baktı, ertesi gün diğer komşu baktı, başka gün muhtar biraz yiyecek getirdi, öbür gün belediye biraz yardım etti. İyi de bu işin sonu nereye varacak. O zaman ne yapmak lazım, o kişi pozisyonunda olan kişileri veya aileleri sosyal destek kapsamına almak lazım. Yani devletin güvencesi altına almak lazım."

Aile Destekleri Sigortası'nın 50 yıldır uygulanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Aile Destek Sigortası'nı uygulayacaklarını, kendilerine oy verenin de vermeyenin de sorunlarını çözeceklerini söyledi.

"Birisini sürekli muhtaç haline getirmek, bir siyasi partiye bağımlı hale getirmek kadar yanlış bir şey yoktur." diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aile Destekleri Sigortası o nedenle 50 yıldır uygulanmıyor. Biz bunu uygulayacağız. İster bize oy verin, ister bize oy vermeyin. Biz sizin oyunuza değil, biz sizin sorunlarınıza talibiz. Sorunlarınızı çözeceğiz, bizim hedefimiz bu. Aile Destekleri Sigortası olursa ne olur? Sadece size yardım mı olur, hayır. Sosyal yardım bir lütuf olmaktan çıkar bir hak olarak ortaya gelir. 'Benim hakkım. Ben vergi veriyorsam beni aç bırakamazsın' diyor. Aile Destekleri Sigortası bir hak olarak öne çıkar. Siyasi otoritenin veya birinin lütfuyla değil."

"Asgari bir sigortalı olacak"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 24 milyon civarında hane olduğunu, her hanede asgari bir sigortalı olacağını belirtti.

Hanede sigortalı olmaması durumunda devletin o hanedeki kişiyi istihdam edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Baba olur, anne olur, çocuk olur ama asgari bir sigortalı olacak. Bu o ailenin bir güvenceye kavuşması anlamına gelir. Devlet önceliği buna verecek. Türkiye İşçi Kurumu işçi mi alacak veya devlet işçi mi talep edecek, şöyle talep edecek 'şu hanelerde hiç sigortalı yok o hanelerden bana bildireceksin ben o hanelerden alacağım'. Benim oğlum, kızım, eşim işsiz, ben işsizim ama devlet diyor ki 'beyler içinizden birisini ben şuraya alıyorum'. Çalışacaksın, sigortalı çalışacaksın. 30 gün üzerinden primini ödeyecek, emeklilik hakkı kazanacaksın. Çocuğun iyi bir okula gidecek. Bunların hepsinin sağlanması lazım. O zaman devlet bizim anladığımız anlamda sosyal devlet olur."

???????Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşların Allah vergisi müzik yetenekleri olduğunu, çocukların bu yeteneklerini belli bir yere taşınması konusunda eğitilebileceğini belirtti.

Okula devam eden çocuğa burs

Roman çocukların eğitim konusunda sorunları olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çocuğu okula başlatıyorsunuz, bir süre sonra çocuk okula gelmiyor. Bu anne, baba çocuğu koyacak yer bulamıyor. Yanında taşıyor, bir sorun yaşıyor yani. Onu da şöyle aşmayı düşünüyoruz. Çocuğunu okula kaydederse ve çocuk devamlı gelirse çocuğa burs vereceğiz. Bir para vereceğiz. Okula gelmezse parasını keseceğiz. Böylece aile hem bir gelir elde edecek hem çocuk devamlı olarak okula gelecek ve iyi bir eğitim alacak. Bunu yapacağız. Yazın defterin bir tarafına, bunu havadan söylemiyoruz bir tarafa kaydedeceksiniz, Allah nasip eder iktidara gelince göreceksiniz bunların tamamının nasıl karşılandığını. Bu sadece Romanlar için değil, Güney Doğu'dan giden geçici işçiler var. Fındık toplamaya giden var, çay toplamaya giden var, zeytin toplamaya giden var. Onların da çocuklarına aynı şeyi yapacağız. O çocukların pırıl pırıl olması lazım. Çünkü eğitim bir kişiye, topluma sınıf atlatandır. O nedenle eğitime ağırlık vermek gerekiyor."

Kentsel dönüşüme önem vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şimdi kentsel dönüşümü şöyle yapıyorlar. Romanlar bir yerde mi oturuyor, orada rant mı ortaya çıkıyor, Romanları sürüyorlar şehrin dışına, oraya yine lüks evler yapıyorlar, başkaları gelip oturuyor. Romanlar şehrin dışında. Niye kardeşim? Sulukule bunun en güzel örneği. Kentsel dönüşüm yapacaksanız yerinde yapacaksınız. Çünkü o mahallenin kendine özgü bir kültürü var o kültürü yaşatmanız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından basına kapalı olarak, Roman temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman Kanaat Önderleri Buluşması nda konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman Kanaat Önderleri Buluşması nda konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman Kanaat Önderleri Buluşması nda konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman Kanaat Önderleri Buluşması nda konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Roman Kanaat Önderleri Buluşması nda konuştu Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İstihdam, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Roman Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Roman Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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