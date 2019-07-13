CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye S-400 teslimatı ile ilgili olarak "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir" yorumunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:03 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"KENDİ HAKKI VE HUKUKUDUR"
Kılıçdaroğlu, 2 gündür teslimat süreci devam eden ve Türkiye ile ABD arasında büyük gerilimlere sebep olan S-400'ler hakkında ''Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" ifadelerini kullandı.
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