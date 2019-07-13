Son Dakika Haberleri: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur
Son Dakika Güncel Haber

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye S-400 teslimatı ile ilgili olarak "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir" yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KENDİ HAKKI VE HUKUKUDUR"

Kılıçdaroğlu, 2 gündür teslimat süreci devam eden ve Türkiye ile ABD arasında büyük gerilimlere sebep olan S-400'ler hakkında ''Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursalı esnaf, Türkiye'ye S-400'leri gönderen Putin'e kol böreği yollayarak teşekkür etti Çömez, 12 yıl sonra Türk topraklarına ayak bastı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "başkanlık sistemi" önerisine jet yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]