CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KENDİ HAKKI VE HUKUKUDUR"

Kılıçdaroğlu, 2 gündür teslimat süreci devam eden ve Türkiye ile ABD arasında büyük gerilimlere sebep olan S-400'ler hakkında ''Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" ifadelerini kullandı.