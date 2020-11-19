CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı

19.11.2020 18:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin haşatını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı

KARABÜK - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin haşatını yaptı.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için sabah saatlerinde kente gelen Kılıçdaroğlu, Safranbolu ilçesinde STK temsilcileri ve kenti önde gelen isimleri ile basına kapalı kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra kültür merkezinde partilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köseyi makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Evleri ile ünlü Safranbolu'yu hıdırlık tepesinden izleyen Kılıçdaoğlu, daha sonra Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 25 dönümlük safran tarlasına geçerek, burada safran hasatı gerçekleştirdi.

Bir cumhuriyet kenti, cumhuriyet şehrinde olmaktan mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ahmet Akın ile CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Safranbolu, Karabük, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Safran tarlasında hasat yaptı - Son Dakika


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