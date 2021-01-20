CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Düzce'de temaslarda bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Düzce'de çeşitli temaslarda bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki programının ardından Sakarya'ya geçen Kılıçdaroğlu, Sapanca ilçesinde, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ve partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Adapazarı İlçe Örgütü tarafından bir otelde düzenlenen kanaat önderleri toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Düzce'ye giden Kılıçdaroğlu, burada il teşkilatı tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin Düzce İl Başkanlığı Teşkilatı tarafından D-100 kara yolu Küçük Melen mevkisindeki bir otelde, emekli din görevlileri ile düzenlenen basına kapalı toplantıya katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantının ardından kentten ayrıldı.