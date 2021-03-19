CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız"

19.03.2021 17:59

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız" CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'na katıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Balkan Masası tarafından...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'na katıldı

TEKİRDAĞ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Balkan Masası tarafından Tekirdağ'da düzenlenen Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'na katıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'nın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir çalışmanın başarısı, o çalışmanın çıktıları üzerinden yeni çalışma ve işbirliği imkanları üretmekle mümkündür. Balkan masasında görev yapan sorumluluk alan arkadaşlarımızın gayretlerini görüyoruz. Son 3 ayda, Ankara'da, Samsun Atakum'da, İzmir Bornova'da gerçekleştirdikleri çalışmaların dördüncüsünü bugün Trakya'da yapıyorlar. Burada yapılan çalıştay Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsıyor. Tüm Trakya'yı kapsayan bu çalıştaya yerel yönetimlerimizin de destek verdiğini biliyoruz. Bugün burada Balkanlardaki yerel yönetimlerle başta kültür, gençlik ve ekonomi olmak üzere pek çok farklı alanda yapılabilecek iş birlikleri ele alınacak. Yerel yönetimlerimiz karşılıklı olarak birikimlerini paylaşacak. Buradan güzel kararlar çıkacağına eminim. Kısa süre sonra bu kararların uygulanabilirliğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız"

Konuşmasının bir bölümünde belediye başkanlarına da seslenen Kılıçdaroğlu, "Her türlü taassuptan uzak, ahbap çavuş ilişkileri dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerimizle beraber bu çalıştayın yapılması son derece önemlidir. Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek çalışma azmimiz ve kaynağımız var. Bu çalıştaydan kaynakları israf etmeyerek, insana dokunan kültürel ve sosyal ilişkilerimizi kuvvetlendirecek projelerin üretilmesini ve yaşama geçirilmesini bekliyorum. Bunu yaparken sadece çalışmalarımızın sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine dikkat edeceğiz" diye konuştu.

"Her belediyemizin Balkan coğrafyasından kardeş belediyeleri olsun"

Balkanlara yönelik çalışmalarımızın iç politikaya alet edilmeden milli vasfın muhafazası önemlidir diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Burada da belediye başkanlarımıza büyük görevler düşüyor. En büyük dileğim her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından kardeş belediyeleri olsun. En büyük dileğim bu, her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından bir kardeş belediyesi olsun. Bunu özellikle önemsiyorum. Bu konuda Balkan Masasına da büyük görevler düşüyor. Bunun eş güdümünü sağlamak da bizim görevimiz. Mutlaka Balkanlara ulaşmalıyız. Bunları yaparken Balkanlardan gelen en büyük Türk olan Mustafa Kemal Atatürk'ün soydaşlarımızla ilgili söylediği şu sözler bizim için önemli bir ilkedir. Şöyle der Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak, elbette biz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bu vizyon ve anlayış, bizim yol göstericimizdir" şeklinde konuştu.

Tekirdağ'dan Balkanlara selam gönderen Kılıçdaroğlu, "Çalıştayın hayırlı olmasını umuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gelen bütün konuklara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca gittiğiniz bölgelerinize, kendi illerinize mekanlarınıza, beldelerinize gittiğinizde de bizim selamlarımızı, saygılarımızı halklarınıza ilettiğiniz takdirde son derece mutlu olacağız. Bütün soydaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı Tekirdağ'dan gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının açılışında CHP Balkan Masası Sorumlusu da olan Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kırklareli Belediye başkanları ile Balkanlardan gelen konuk belediye başkanları da konuşmalar gerçekleştirdiler. Pandemi dolayısıyla gelemeyen bazı belediye başkanları da toplantıya online katılarak konuşmalar gerçekleştirdiler.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız' - Son Dakika


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