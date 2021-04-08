CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinop Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk halkının, birinci sınıf demokrasiye layık olduğunu belirterek, "Herkes düşüncesini çıkıp ifade edebilmeli. İnsanlar caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat konuşabilmeli ve rahat gezebilmeli." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sinop'ta bir kahvehanede balıkçılarla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olduğuna işaret etti.

İktidara geldiklerinde ülkede yoksulluğu bitirip her eve huzur getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bizim halkımız birinci sınıf demokrasiye layıktır, üçüncü sınıf demokrasiye değil. Herkes düşüncesini çıkıp ifade edebilmeli. İnsanlar caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat konuşabilmeli ve rahat gezebilmeli. Biz, bu güzel ülkeyi cennete çevirmeyi istiyoruz, cehenneme değil. Birlikte ve huzur içinde yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Atatürk ve Sakarya caddelerinde, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.