CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinop'ta muhtarlara hitap etti: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 10 yılda CHP'deki değişim, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihindeki en büyük değişimlerden biridir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sinop Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin artık sadece iktidarı eleştiren bir parti olmadığını, aynı zamanda sorunların çözümüne yönelik fikir ve projeler ortaya koyduğunu söyledi.

Vatandaşın ayağına gitmeden, çayını içmeden oyuna talip olunamayacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın kahvesine gitmezsin, çayını içmezsin, derdine derman olmazsın. Ondan sonra, 'Vay efendim vatandaş bize neden oy vermiyor'. Vermez, git konuş kardeşim, derdini anlat. Sadece sorunu değil, nasıl çözüleceğini de anlat. Son 10 yılda CHP'deki değişim, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihindeki en büyük değişimlerden biridir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 10 milyon 750 bin işsiz bulunduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, üniversiteyi bitirmiş insanların işsiz olarak hayatlarını devam ettirdiklerini söyledi.

Muhtarların güçlenmesinin demokrasinin güçlenmesi anlamına geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben, 'Muhtarlara birer yardımcı elaman vereceğiz' dediğim zaman itiraz ediyorlar. Belediye başkanının, milletvekilinin, valinin, kaymakamın, bakanların, cumhurbaşkanının var. Onları seçen millet sizi seçmiyor mu? Onlara verilen hak kendi konumunuza göre size neden verilmesin? Siz muhtarlığı kapattığınız zaman ne olur? Cep telefonu yoksa vatandaş size ulaşamaz ama orada bir görevli olsa ne olur? İşte ben bu gibi sorunların yaşanmaması için bir öneride bulunuyorum. Ben neden muhtarları seviyorum, neden muhtarlık müessesesi güçlü olsun istiyorum? Çünkü demokrasiye inandığım için."

Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman büyük siyasi hırsları olmadığını dile getirerek, "Olmadı ve olmayacak da. İnsanları ezeyim, yerimde kalayım, cebimi doldurayım, ne olursa olsun. Bu anlayışla devlet yönetilmez. Muhtarı güçlü kılarsanız, vatandaş en rahat muhtara ulaşır. O nedenle muhtarlara sadece yardımcı eleman değil, bütçe de vereceğiz. Her muhtarın bir bütçesi olacak. Bütçe demek aynı zamanda denetlenebilir olmak demektir. Verilecek bütçe de belirli kurallar çerçevesinde gereken yerlerde kullanılacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ayrıca yeni muhtar kanunu üzerinde çalıştıklarını, tamamlandığında Meclis'e sunacaklarını kaydetti.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekilleri ve partililerin yanı sıra İYİ Parti ve Deva Partisi üyeleri katıldı.

(Bitti)