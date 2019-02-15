Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayında Konuştu-2

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayında Konuştu-2

13 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayında konuştu-2(Tür: Ankara)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayında konuştu-2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:10 Kaynak: DHA

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