CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, soruları yanıtladı: (1)

04.11.2020 16:11
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, soruları yanıtladı: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İslamiyet, bilime, kültüre, barışa, insana, doğaya değer veren bir inanç. Dolayısıyla İslamiyet üzerinden veya İslamiyet adına terör estiren, kafa kesen kim varsa, kim olursa olsun buna hep beraber karşı çıkmak zorundayız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İslamiyet, bilime, kültüre, barışa, insana, doğaya değer veren bir inanç. Dolayısıyla İslamiyet üzerinden veya İslamiyet adına terör estiren, kafa kesen kim varsa, kim olursa olsun buna hep beraber karşı çıkmak zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Karar TV YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Dünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında, Suriyeli mültecilere harcanan parayla depremzede mukayesesi yaptığı hatırlatılarak, ne demek istediğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, izlenen dış politika yanlışının Türkiye'ye çıkardığı faturayı anlatmak istediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İzlenen dış politika yanlış, o yanlışın ortaya çıkardığı bir fatura var. Suriyelilere 50 milyar dolar para harcadık. 50 milyar doları Suriye ile çok iyi geçinerek kendi ülkemizde bütün bu yaraları sarabilirdik. Dolayısıyla yapılan her hatanın topluma bir maliyeti var. O maliyete dikkat çekmek istedim. Elbette mülteciler var, bunlar aç ve açıkta kalacak değil, bunlara bakmak zorundayız. Ama biz dünyayla olan ilişkilerimizi kopardığımız için ordan da yardımlar gelmedi ama Suriye ile süratli bir şekilde barışıp tekrar bunları kendi ülkelerine göndermemiz gerekiyor."

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerle ilgili neler yapacak, bir yol haritası belirlediniz mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, hem kendisinin hem de CHP milletvekillerinin bölgede incelemelerde bulunduğunu anımsattı.

172 hanenin bulunduğu binaların çöktüğünü, 356 hanenin de bulunduğu apartmanların oturulamayacak durumda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Toplam 528 hanenin, kendi evlerine ya da oturdukları yerlere yerleşme imkanları yok. Büyükşehir belediye başkanımıza da söyledim, '528 hanenin her birine tek tek konut bulacaksınız' dedim. Hiç kimse kendisini aç ve açıkta, yalnız hissetmeyecek. 528 hanenin, hem bir yıllık kiraları ödenecek hem buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası sağlanacak." diye konuştu.

ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD seçimlerinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine dönük soruya Kılıçdaroğlu, "seçimleri herkes gibi kendisinin de büyük bir dikkatle izlediği, CHP ABD temsilcisinin belli aralıklarla kendisini bilgilendirdiği" yanıtını verdi.

Donald Trump'ın agresif olmasının çok tartışıldığını bunun pek çok çevrede rahatsızlık yarattığını aktaran Kılıçdaroğlu, Amerikan kurumlarının ise çok güçlü yapıları olduğunu, kurumların bu durumdan çok etkilenmeyeceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, kim seçilirse seçilsin, diplomatik nezaketten uzak olarak yazılan mektup krizinde yaşananların bir daha yaşanmamasını beklediklerini söyledi.

Ülkeleri yönetenlerin kararları istişareyle almalarının önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Otoriter liderlik kaybedeceği beklenirken, kazanmaya gidiyor." şeklindeki soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Sonuçta Amerika halkı karar verecek buna. Faturayı sadece Amerikan halkı değil, eğer yanlış bir politika izlenirse dünyanın pek çok ülkesi de bu ağır maliyeti üstlenmiş olacaktır. Amerikan halkı nasıl karar verir, hangi beklentilere göre karar verir onu göreceğiz. Ben, otoriter liderliğin Amerika'da yükselebilir ama dünyada yükseleceğini öngörmüyorum, düşünemiyorum. Dünyada aslında sosyal devlet algısı giderek büyüyecektir. Kovid-19'un getirdiği süreç, sosyal devletin ne kadar zorunlu olduğunu aslında bütün dünyanın önüne koydu. Ben, demokrasinin belli bir zaman dili içinde yükseleceğini, demokratların ciddi bir güç olarak değişik ülkelerde yönetimlere geleceğini düşünüyorum."

Avrupa'da İslamofobinin artması hatırlatılarak, "iktidarda olsanız siz ne yapardınız?" yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetmiş olsa öncelikle Avrupa'daki bütün devlet başkanlarından "İslamafobi" sözcüğünü kullanmamalarını isteyeceğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İslam'ın bütün dinler gibi bir barış dini olduğunu, dolayısıyla bir İslam karşıtlığı üzerinden bir politika yapmanın ne kadar yanlış olduğunu onlara ifade ederdim. Aynı şekilde Hristiyan vatandaşlarımız, onların da inançlarına saygılıyız dolayısıyla terörle İslam'ı yan yana getirmenin ne kadar yanlış olduğunu eğer bunu yapan teröristler varsa buna hep beraber karşı çıkmamız gerektiğini, en çok karşı çıkması gerekenlerin de Müslüman ülkeler olması gerektiğinin altını çizerdik. İslamiyet, bilime, kültüre, barışa, insana, doğaya değer veren bir inanç. Dolayısıyla İslamiyet üzerinden veya İslamiyet adına terör estiren, kafa kesen kim varsa, kim olursa olsun buna hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Tehdit kime yönelirse yönelsin bir önemi yok. Terörist ise hangi inanca karşı çıkıyorsa çıksın, buna karşı çıkmayı insanlığın ortak değeri olarak kabul etmemiz ve bunu sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye bu konuda çok açık, çok net bir tavır takınmalı. Batı'nın bütün politikacılarına bunu anlatmalı. Gerekirse bunun için her partinin milletvekillerinden oluşan bir ekip gönderilmeli, İslamiyete nasıl baktığımızı, teröre nasıl baktığımızı oturup anlatmalıyız onlara. Bu konuda Türkiye, terörden en büyük mağduriyeti yaşayan tek ülke. Terörün din adına, kimlik adına yapılmış olması hiç önemli değil, önemli olan burada terörün tümüyle yok edilmesi. İnsanlık olarak hep birlikte bu teröre karşı ortak mücadele etmeliyiz."

Kemal Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine Fransa'ya boykot kararının doğru olmadığını, zaten yöneticiler tarafından bu yöndeki açıklamanın tekrarlanmadığını belirtti.

Erken seçim çağrısı

Kılıçdaroğlu, yaptığı erken seçim çağrısına yönelik bir soru üzerine de "Temel çağrıda bulunma gerekçem şu, gerçekten ekonomide çok ciddi bir deprem var aslında. Dolara bakın, avroya bakın nerede, sterline bakın nerede, bizim Türk lirası güneş altındaki kar gibi eriyor. Ciddi bir devalüasyon yaşıyoruz. Yara daha çok sıcak, önümüzdeki günlerde fatura çok ağır olacak." dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşması için erken seçime gitmek zorunda olduğunu tekrarlayan Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşananların her geçen gün topluma olan maliyetinin artacağını özellikle de bundan fakir kesimin etkileneceğini ileri sürdü.

Bankada dolar hesabı olanın, devletle dolarla anlaşma yapanın bu durumdan rahatsız olmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, 2018'de hükümete 13 madde halinde "krizden çıkış" için öneride bulunduğunu hatırlattı.

"2020 yılına geldik artık bir kriz yok, bir buhran içindeyiz. 10 milyon işsiz var." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Varlık Fonunu kurdular. Bütün büyük kamu şirketlerini buraya topladılar dediler ki, 'bakın bütün kamu şirketleri burada biz istediğimiz yerden borç alabiliriz.' Varlık Fonu eylül ayında iki yabancı şirketi yetkilendirdi, dediler ki 'bize borç para bulun' kimse borç para vermedi. 13 Ekim'de daha büyük yabancı grupları, bankaları yetkilendirdiler yine borç alamadılar. Aynı dönemde Ülker grubu çıktı 'ben borç istiyorum' dedi, istediğinin 4 katı talep geldi. Bir tarafta devletin en önemli kurumlarının olduğu Varlık Fonu, bir yanda Ülker grubu. Olağanüstü zarar ediyor. Kısa vadeli borçları 2017'de 26 milyar 502 milyon lirayken, 2019 yılında 951 milyar 482 milyon liraya çıkıyor. Nereye gitti bu para? Üstelik dünyada negatif faiz varken. Düşünün Yunanistan binde 9'la borçlanıyor. Biz, yüzde 6 veriyoruz ama kimse bize para vermiyor. Eğer bu ülkeyi seviyorsak, insanımızı seviyorsak, bu ülkedeki insanlar daha büyük yükler altına girmesin istiyorsak bu iktidarın gitmesi lazım."

(Sürecek)

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika


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