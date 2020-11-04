CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerine ilişkin bazı belgelerin Sayıştay'a verilmediğini iddia ederek, "Devlet, firmayla bir sözleşme yapmış. Normalde Sayıştay bunu istediğinde derhal verilmesi lazım ama verilmiyor. 'Sen görmeyeceksin' diyorlar." dedi.

Karar TV YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adaletin olmaması ve yargının çalışmaması nedeniyle devletin yönetilemez noktaya geldiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir dosya olduğunu belirterek, gerekçe olarak Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Müyesser Yıldız gibi isimlerin "içeride tutulmalarının doğru olmadığına" ilişkin ifadelerinin gösterildiğini söyledi.

Bu açıklamaları nedeniyle iki MHP'li milletvekili tarafından "terörü övdüğü" gerekçesiyle hakime şikayet edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Şimdi bir de karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı. Böyle garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Gerçekten üzülüyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, yargı bağımsızlığının sağlanmasının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, " Cumhurbaşkanı, hakim tayin etmeli mi? Tarafsız cumhurbaşkanı hakim tayin edebilmeli Anayasa Mahkemesine ama hakim tayin ederken şuna bakmalı: 'Bu hakim kim? Geçmişte verdiği kararlar ne, kaçı Yargıtay tarafından bozulmuş veya bozulmamış? Bunun bilimsel yayınları var mıdır, yok mudur?' Üst mahkemelere hakim tayin edecek kişinin, o hakimin liyakatına bakması lazım, 'bu işi becerebilecek kapasitede, bilgide, birikimde midir?' diye. Ona göre hakim tayin edebilir." ifadelerini kullandı.

"Nasıl bir Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) düşünüyorsunuz, HSK üyeleri nasıl belirlenmeli?" sorusunu Kılıçdaroğlu, "İkiye ayrılması lazım. Bu benim şahsi kanaatim. Bunu parti olarak henüz kendi aramızda düşünmüş, tartışmış değiliz." şeklinde cevapladı.

Kılıçdaroğlu, "hakimler kurulu" ve "savcılar kurulu" olarak iki ayrı kurul oluşturulması gerektiğini söyleyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hakimler kuruluna, bakanın, müsteşarın girmemesi lazım. Buraya yapılacak atamaların niteliklerinin tek tek belirlenmesi lazım. Savcılar kuruluna bakan, müsteşar girebilir. Orası bürokratik bir kademe. Bunun olması lazım. Savcının artık hakimin yanında oturmaması lazım. Avukat hangi düzeyde oturuyorsa savcının da aynı düzeyde olması lazım. Çünkü biri iddia biri savunma makamı, hakim tepede karar verecek."

Kayyum atamaları

"Türkiye'nin bazı belediye ve şirketlere atanan kayyumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçimle gelen belediye başkanlarının seçimle gitmesi gerektiğini öteden beri söylediklerini vurguladı.

Milli iradeye saygı duyulması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Milli iradenin kullandığı oyun sonucu olarak bir kişi milletvekili seçilebilir, belediye başkanı, belediye meclis üyesi olabilir, il genel meclisi üyesi olabilir. Seçimle geliyorsa kural olarak seçimle gitmesi lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kişinin, hangi hallerde tutuklanacağının veya gözaltına alınacağının yasalar çerçevesinde yerine getirildiğine işaret ederek, "Belediye başkanı eğer bir terör örgütüyle iltisaklıysa savcınız var, davayı açar, delilleri sunar, mahkemede yargılanır, mahkum olursa da gider. Kimse de 'burada milli irade zedelendi' demez ama bu yapılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özel şirketlere kayyum atanmasını da doğru bulmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ne oldu sonunda oralar? Birilerinin arpalığı haline geldi. Bu şirketlerin büyük bir kısmı batırıldı. Oradaki atanan kayyumlar köşeyi döndüler, her türlü imkana kavuştular. Bu asla doğru değil. Belli bir zaman dilimi içinde yaparsınız. Sahipleriyle ilgili yargılama varsa o yargılama süreci gider ama bir süre sonra bu şirketleri asli sahiplerine teslim etmek zorundasınız."

"Parlamento vesayet altında"

Kılıçdaroğlu, "Meclis niye yeterli denetimi yapamıyor? Bu sadece muhalefetin gerekli sayıya ulaşamamış olması mı yoksa uygulamadan, yanlış kurallardan kaynaklanan sorunlar mı var? Meclis'in denetim yapamayışı konusunu anlatır mısınız?" sorusuna, "Parlamento aslında bütün imkansızlıklara rağmen vesayet altında olmasa çok sağlıklı bir denetim her zaman yapabilir ama bugün parlamento vesayet altında. Özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri, saraydan talimat gelmedikçe bir irade ortaya koyamıyorlar. Yani iradeleri ipotek altında." yanıtını verdi.

"Sayıştay'ın bilmediğini, biz de bilmiyoruz, kimse bilmiyor"

Kamu-özel işbirliği projelerine ilişkin bazı belgelerin Sayıştay'a verilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Devlet firmayla bir sözleşme yapmış. Normalde Sayıştay bunu istediğinde derhal verilmesi lazım ama verilmiyor. 'Sen görmeyeceksin' diyorlar. Yani milletvekilinin, bakanların bilmediğini, Sayıştay'ın bilmediğini, biz de bilmiyoruz, kimse bilmiyor. İki kişi biliyor; biri saraydaki kişi, ikincisi altına imza atan özel sektör biliyor. Başka hiçbirimiz bilmiyoruz. O zaman ne oluyor? Paralar nereye, ne kadar gidiyor, nasıl gidiyor, bütçede nerelerde, hangi fasıllarda gösteriliyor? Biz bunları bilmiyoruz."

"Babacan ve Davutoğlu ile ortak paydalarımız var"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yeni kurulan partilerle ilişkilerinizi nasıl tanımlarsınız?" sorusuna cevabında, "Babacan ve Davutoğlu ile ortak paydalarımız var. Zamanla çıkıyor ortak paydalar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, saydam bir devlet yönetimi, yargının bağımsız olması, adaletin dağıtılması gibi demokraside var olan pek çok evrensel kavram üzerinde ortaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile Gelecek Partisi'nin şu an Millet İttifakı içinde olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Zaman ne gösterir onu göreceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "seçim kanunu üzerinde çalışmalar yapıldığı, Millet İttifakı'nın yüksek oy alsa dahi parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması için çalışıldığı"na ilişkin bilgiler aldıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"İktidardaki bir siyasal parti, kendi iktidarını korumak için mevcut yasalarla oynamaya başlamışsa aslında gidici olduğunu o da kabul ediyordur. Yani artık 'Bu halk beni istemiyor, ben halka rağmen nasıl burada kalabilirim' bunun arayışı içinde ama biz bunu da aşacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar halk kararını vermiş, bunların gitmesi lazım. Gerçekten bu konuda en ufak bir endişem yok."

Kemal Kılıçdaroğlu, 1950'li yıllarda CHP'nin bütün mal varlığına ve arşivine el konulduğunu belirterek, "Biz bu arşivin yok olduğunu sanıyorduk. Zaman zaman 'bizim arşivimiz yok edildi' diye de dillendiriyorduk. Sonra bu arşivin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde olduğunu öğrendik." dedi.

Bunun üzerine arşivi dijital ortamda aldıklarını ve 1-1,5 milyon sayfa civarında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şu an bilim insanlarının belgeleri incelediklerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İktidar ekonomiyi toparlayabilir mi?" sorusuna da "Mevcut iktidar asla toparlayamaz. Öyle bir gücü, birikimi, kapasitesi yok. Öyle bir öngörüsü, öyle bir hedefi de yok zaten. Rüzgarın önündeki yaprak gibi gidiyoruz. Ben 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.' diyorum. Gerçekten Türkiye savruluyor."

(Bitti)