Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Stk Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Stk Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

20 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi STK temsilcileri ve kanaat önderleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi
STK temsilcileri ve kanaat önderleri
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:53 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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