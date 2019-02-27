CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Stk Temsilcileri ile Bir Araya Geldi
20 dakika önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi STK temsilcileri ve kanaat önderleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun toplantıya gelişi STK
temsilcileri ve kanaat önderleri
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman
'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:53 Kaynak: AA
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