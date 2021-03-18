CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a ziyaret gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığı binasının açılışının ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine geldi.

Burada Belediye Başkanı Albayrak'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin güzel hizmetler verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Verdiğiniz hizmetler sadece Tekirdağ'a özgü değil aslında. Örnek olması açısından tüm Türkiye için geçerli. Harcanan her kuruşun Tekirdağ halkına katkı sağlanması için harcandığını biliyorum. Belediye başkanlarımızın bu zor pandemi döneminde büyük başarılara imza attıklarını biliyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve sıkıntılarını dinledi.

Esnaf, Kılıçdaroğlu'na çay ve helva ikram etti.