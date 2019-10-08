Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Trump'un açıklamaları) İlk tepki bizden geldi, Türkiye Devleti'ni...
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '(Trump'un açıklamaları) İlk tepki bizden geldi, Türkiye Devleti'ni...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Trump'un açıklamaları) İlk tepki bizden geldi, Türkiye Devleti'ni...

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Trump'un açıklamaları) İlk tepki bizden geldi, Türkiye Devleti'ni hiçbir güç tehdit edemez"ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Devleti'ni hiçbir güç tehdit edemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Trump'un açıklamaları) İlk tepki bizden geldi, Türkiye Devleti'ni hiçbir güç tehdit edemez"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Devleti'ni hiçbir güç tehdit edemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Trump'ın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konusundaki tehdidine yönelik olarak, "Trump bağırıyor; 'Ekonomini darmadağın yapacağım'. İlk tepki bizden geldi, Türkiye Devleti'ni hiçbir güç tehdit edemez. Eğer tehdit ediliyorsan, tepkini göstereceksin, gösteremiyorsan yönetimden çekileceksin" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"En başından söyledik; 'Ortadoğu bataklığına girmeyin' dedik. 'Türkiye'nin orada ne işi var' dedik. 'Suriye ile dost olalım' dedik. Türkiye'nin tarihinde görmediğimiz ağır hakaretlere muhatap oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu kadar ağır hakareti kabul etmiyorum. Bunlar tarihimizi de bilmiyorlar. Suriye'den kim karlı çıktı? ABD, Rusya karlı çıktı. Biz zararlıyız, en büyük zararı Suriye7tdeki Türkmen kardeşlerimiz gördü."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (Trump'un açıklamaları) İlk tepki bizden geldi, Türkiye Devleti'ni...

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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