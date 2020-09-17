Kılıçdaroğlu, TTB Başkanı Adıyaman ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ı telefonla aradı. Pandemi süreci ve sağlık emekçilerinin durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, yürütülen çalışmalar ve özverili mücadele için teşekkürlerini iletti.