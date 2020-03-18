CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TTB heyetini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TTB heyetini kabul etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TTB heyetini kabul etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyetini makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TTB heyetini kabul etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyetini makamında kabul etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP milletvekilleri ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı eşlik etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmede yeni tip korona virüsle ilgili güncel durumun konuşulduğu öğrenilirken, görüşmeye dair bir açıklama yapılmadı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Tabipleri Birliği, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Adıyaman, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:02 Kaynak: İHA

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