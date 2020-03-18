CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP milletvekilleri ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı eşlik etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmede yeni tip korona virüsle ilgili güncel durumun konuşulduğu öğrenilirken, görüşmeye dair bir açıklama yapılmadı
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:52 Kaynak: İHA
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