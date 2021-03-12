CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Turgutlu'da toplu açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir toplum inşa etmek istediklerini belirterek, "Önce Allah'a sonra kendimize güveniyoruz. Bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kararlıyım, ben beylerin paşaların çocuğu değilim. Ben halkın çocuğuyum." dedi.

Manisa'daki temasları kapsamında Turgutlu ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Orta Park Meydanı'nda düzenlenen belediye yatırımları toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, insana, hizmete, ekmeğe, alın terine ve adalete dayalı bir siyaset anlayışını bina etmek istediklerini söyledi.

İşsizliğin nedeninin yanlış politikalar olduğunu, bu yanlışların nedenini iktidar partisine soracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu benim sorumluluğum. Belediyelerimiz de yaptığı her işin, harcadığı her kuruşun hesabını verecek. O para milletin parası." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üretim esaslı ekonomi modelini benimsemesi gerektiğini, özellikle gıda alanında ihtiyaçların ithalatla karşılanması durumunda ülkenin dış borcunun artacağını dile getirdi.

Kadına yönelik şiddeti değerlendirdi

Kadına yönelik şiddete de değinen Kılıçdaroğlu, İslam'ın kadını yücelttiğini, Hz. Muhammed'in "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" diyerek kadına verdiği değeri gösterdiğini, Türk örf ve adetlerinin de anneyi en saygın yere koyduğunu ifade etti.

"Dini değerlerimizde ve geleneklerimizde kadın bu kadar özel bir yere konmuşken şiddet uygulanmasına anlam veremiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddeti, toplumun ve siyasetin iş birliği içinde sona erdirmesi gerektiğini, Türkiye'deki tüm belediyelerin şiddete uğrayan kadınlar için "Kadın Sığınma Evi" kurmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında Türkiye'ye sevgiyi, bereketi, güzelliği getireceklerini anlatarak "Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir toplum inşa etmek istiyoruz. Türkiye'nin coğrafyasına bu güzelliği getireceğiz. Önce Allah'a, sonra kendimize güveniyoruz. Bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kararlıyım, ben beylerin paşaların çocuğu değilim. Ben halkın çocuğuyum. Sizinle birlikte yaşayacağım. O zaman ben rahat ederim." ifadelerini kullandı.

Hizmete açılan projeleri tanıtmak için eşi Sabriye Akın ile kürsüye çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı pankart açtı.

Aralarında kültür merkezi, taziye evi, park ve asfalt şantiyesinin bulunduğu yatırımların açılış kurdelesini Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve İlçe Belediye Başkanı Çetin birlikte kesti.