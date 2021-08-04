Kılıçdaroğlu, THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarından oluşan heyetle Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan oluşan heyetle Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu liderliğindeki heyet THK'yi ziyaretinin ardından THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunarak yangın söndürme uçakları hakkında bilgi aldı.

"Böyle bir tablonun çıkmasından dolayı son derece rahatsızız"

THK'nın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu andaki yönetim, Türk Hava Kurumunu toparlamaya çalışıyor. Gezdik, yöneticilerden bilgi aldık. THK gibi bir kurumun geçmişte orman yangınları ile mücadele eden ve bu mücadelede başarılı çıkan bir kurumun bugün atıl pozisyonda hepimizin yüreğini yaralıyor. Hepimiz böyle bir tablonun çıkmasından dolayı son derece rahatsızız" ifadelerini kullandı.

"Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız"

THK hakkında daha öncede çağrıda bulunduğunu hatırlatan Kılıçdardaroğlu, "Dün yaptığım basın toplantısında THK'ye sahip çıkılması için iş dünyasına ve belediyelere görev düştüğünü ifade ettim. 11 büyükşehir belediye başkanımız da bu konuda bir açıklama yaptılar. O açıklamayı THK'ya da gönderdiler. Biz THK'nın yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız diye. Tabii bunların yapılması için THK yetkilileri ile bizim 11 büyükşehir belediye başkanlarımızdan belirlenen bir heyetin belirli bir zaman dilimi içinde bir araya gelmeleri, oturmaları, konuşmaları; finans ihtiyaçları nedir ve nasıl karşılanacağı konusunda çalışmaları gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz"

THK'nın daha önceki yönetimlerinde sıkıntı yaşandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz de THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz. Geçmişte yapılan çok ciddi yolsuzluklar var. Bu yolsuzluklar şu anda yargıda. Bu yargıdaki davaları da yakından izleyeceğiz. CHP olarak izlemeye karar verdik. Çünkü bu kurum Türkiye'de yaşayan herkesin kurumudur. Biz çocukluğumuzdan beri bu kuruma her türlü desteği verirdik. İlkokula giderken yardım kampanyalarında bulunurken her türlü desteği gönüllü olarak verirdik" diye konuştu.

"THK Cumhuriyetin kurumudur"

THK'nın güçlenmesi için yardım gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, THK'ya güvensinler. THK Cumhuriyetin kurumudur. Bu kurumu ayağa kaldırmak, bu kurumu eski görkemli günlerine ulaştırmak için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. THK yetkililerine sordum; acaba genel bütçeden size yapılan bir katkı var mı, bir yardım var mı diye. Böyle bir katkının ve yardımın olmadığını söylediler. Ben hükümet yetkililerine seslenmek isterim. THK'ya 11 büyükşehir belediyemiz katkı verecek ama genel bütçeden de katkı verilmesi gerekiyor" dedi.

"Burada A partisi, B partisi, C partisi olmamalıdır"

Yapılacak yardımın herhangi siyasi bir amacı olmadığını ve THK'nın herkesin ortak kurumu olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Bizim amacımız şu; cumhuriyetle yaşıt olan bu kurumun tarihine yakışır şekilde ayağa kaldırılması hepimizin ortak görevidir. Burada A partisi, B partisi, C partisi olmamalıdır. Bu cumhuriyetin kurumudur. Cumhuriyetin kurumu cumhuriyetin ormanlarına sahip çıkmak zorundadır. Elimizden gelen her türlü çabayı ve gayreti göstermeye hazırız. Umarım iktidar sahipleri de aynı çabayı gösterirler. Bunu günlük siyasi polemiklerin dışında tutarak bu kurumu ayağa kaldırmalıyız."

"Orman yangınları bir yıla özgü bir felaket değil"

Uçakların durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Uçakların bakımı gerekiyor. Yedek parça sorunu var. Onların giderilmesi gerekiyor. Neresinden bakılırsa en hızlı üç ayda bir uçağı kaldırabiliriz. Çünkü sivil havacılığın kuralları var. Biz bir kamu kuruluşuyuz ve o kuralların dışında kalamayız diyorlar. Haklılar ama 3 ay mı olur yoksa daha fazla mı olur. Burada önemli olan bu kurumu ayağa kaldırmak. Çünkü bu orman yangınları bir yıla özgü bir felaket değil. Hemen hemen her yıl tekrarlanır. Bu yıl mevsim dolayısıyla iklim değişikliği dolayısıyla yoğunlaştı. Ama önümüzdeki yıl da yine iklim sorunu çıkacak karşımıza. Dolayısıyla hazır olması lazım THK'nin. Bugünden başlanırsa kurumu ayağa kaldırırsak seneye inşallah orman yangını çıktığında yangın çıktığında gidecekler ve orman yangını bitirecekler. Ağaçlar bizim ağaçlarımız. Orada yaşayan canlılar da bizim canlılarımız. Dolayısıyla bir devletin her türlü felakete karşı tedbirli olması lazım. Tedbir alması lazım. Cumhuriyeti kuranlar bunu düşünmüşler. THK'yi kurmuşlar. Kurmuşlarsa biz niye batırdık? Biz niye bu hale getirdik? Yeniden ayağa kaldırmamız lazım bu kurumu. Bakın gezdiğimiz yerde pırıl pırıl ustalar var. Pilotlar var. Bunlar bu kurumun uzun süredir atıl vaziyette kalmasından son derece rahatsızlar. Ormanlar yanarken bu uçakların uçmamasından ötürü son derece rahatsızlar. Yöneticileri de rahatsız. Biz onları anlıyoruz. Bir an önce bu kuruma sahip çıkılması gerektiği yönündeki talepleri de anlıyoruz. Bakın biz hemen 11 büyükşehir belediye başkanımız toplanarak bu kurumu ayağa kaldırmalıyız dedi. Sadece bu değil, ben bir çağrı yaptım basın toplantısı yaparak. İş insanlarına, insanlarımıza çağrı yaptım. THK'ye sahip çıkalım ve ayağa kaldıralım dedim. THK bir partinin kurumu değil, Türkiye'nin bir kurumudur."

Destek önerisinde kurum tarafından nasıl bir tepki aldığı sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Çok memnunlar. 11 büyükşehir belediye başkanımızın aldığı karar kendilerine gönderildi. Onlar bundan sonra derece memnunlar. Tabii desteğin yapılabilmesi için oturup bir masanın etrafında uzmanlarla beraber belirli kararların alınması lazım" dedi. - ANKARA