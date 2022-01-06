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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı

06.01.2022 00:43
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası ardından Süper Kupa'yı da kazanan Beşiktaş'ı, Katar sevdalıları nedeniyle bu coşkuyu ülkemizde değil de ekranlar karşısında izlemek zorunda kalan Beşiktaş taraftarını ve finalde mücadele gösteren Antalyaspor'u yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kemal Kılıçdaroğlu, Antalyaspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı - Son Dakika
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