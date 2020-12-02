CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı"

02.12.2020 23:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağımsız bir muhtarlık kanunu olması gerektiğini belirterek, "Muhtarlık seçiminde oy kullanırız. Bakarız muhtarların fotoğrafı olan pusulalar var. Sizin niye birleşik oy pusulanız yok. Sandık aynı sandık, kabin aynı kabin, oy sayımı yapan aynı memurlar. Sizin birleşik oy pusulanızın olmaması size değer verildiği için mi? Hayır size değer verilmediği için.

Çoğu yerlerde muhtarlar kirada veya derme çatma yerlerde. Niye sizin güzel tek katlı, sekreterin, özel kaleminizin olduğu bir yer niye olmasın. 40 veya 50 metrekare, uzaktan bakıldığında bu muhtar evidir diyebileceğimiz bir yapı neden olmaz? Niye talepte bulunmazsınız?

Muhtarların kendi çıkarlarını koruma konusunda camia olarak ortak hareket etmeleri lazım. Muhtarın bir özel kalem müdürünün olması lazım. Gelen dosyalarını alacak, telefonlarına bakacak bir arkadaşın olması lazım. Neden bağımsız personel olması lazım. Belediye personel veriyorsa, belediye başkanının eksiğini söylediğiniz zaman personeli geri çeker. Bu sizin iradenizi sınırlar. Sizin iradenizin sınırlanmaması için 657'ye tabi olması lazım.

Köy tüzel kişiliklerinin yeniden açılması lazım, mallarının yeniden iade edilmesi lazım. Muhtarlık bütçesi olmalı. 27.5 yıl kamu görevi yaptım. Bu yılın çok az bir dönemi haricinde Maliye Bakanlığında görev aldım. Vergi nasıl alınır bütçe nasıl hazırlanır bunlarla uğraştım. Bütçeniz olmalı ama bütçe size sorumluluk getirir ama denetim de olmalı.

Sosyal yardımlar dağıtılacaksa en iyi mahallenin bakkalı ve mahallenin muhtarı ihtiyaç sahibi aileleri bilir. Sosyal yardımı muhtar aracılığı ile yaparsan yardım amacına ulaşır.

Halk sizi seçti ama muhtarlık kamu kurumu değil. Arkanızdaki güç halk, belediye başkanını da seçen aynı halk. Belediyeler muhtarlıkla proje yapamazlar kanun engel buna. Neden bunu istemiyorsunuz? Sizin de izin hakkınız olması lazım" dedi.

"Türkiye genelinde Türkiye Muhtarlar Birliği kurulması lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "Çok parçalı bir yapı var. Merkezinin Ankara'da olması lazım. Böylece Türkiye Belediyeler Birliği varsa Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı" diyerek şu şekilde konuştu:

"Siyaset kurumu muhtarlığı gerçek anlamda muhtarlık kurumu olarak görmek istiyorsa, bu düzenlemeler yapılmalı. Ben sizden siyasi görüşleriniz farklı olabilir ama bir konuda ortak hareket etmek zorundasınız. Bu maddeleri hangi siyasi parti görüşürse ona destek veririm demeniz lazım. Bu söylediklerim devlet bütçesine hiç yük getirmiyor ama muhtarlıkların ciddi bir kurum olarak öne çıkmasını sağlıyor. Bu düzenlemeleri Türkiye'de demokrasi güçlensin, muhtarlık kurumu güçlensin diye söylüyoruz. Türkiye'nin 3. sınıf bir demokrasiye ihtiyacı yoktur. Birinci sınıf demokrasi olmalı. Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü suçlamamalıyız. Farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Farklı düşüneni hemen alıyoruz hapse atıyoruz. Farklı düşündü diye hapse atamazsınız.

Yeni bir siyaset anlayışı getirmek zorundayız. Ön yargılarımızı yıkmak zorundayız. Vatandaşına hesap vermekten korkmayan siyaset.

Siyaset kurumunun demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğu doğrudur. Vatandaş siyasi partileri yargılamak zorundadır yanlış mı doğru mu yapıyor diye." - KAYSERİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı

Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri, Türkiye, Muhtar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı' - Son Dakika


Son Dakika

Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir Boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj atmış Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri         
22:54
Son Dakika: Başakşehir, Leipzig'e Sörloth'un son dakika golüyle 4-3 mağlup oldu Son Dakika: Başakşehir, Leipzig'e Sörloth'un son dakika golüyle 4-3 mağlup oldu         
22:46
ABD'li yetkili itiraf etti! Fahrizade suikastının ardında İsrail var ABD'li yetkili itiraf etti! Fahrizade suikastının ardında İsrail var         
22:23
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi         
20:11
ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 23:17:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei