CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle video konferans yöntemiyle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle video konferans yöntemiyle görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle video konferans yöntemiyle görüştü

25 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığının 2019'da bir pandemi raporu hazırladığını ifade ederek, "Gayet güzel bir rapor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığının 2019'da bir pandemi raporu hazırladığını ifade ederek, "Gayet güzel bir rapor. Zaten sağlıkta başarının nedeni de o raporun hazırlanması, hemen bir Bilim Kurulunun oluşturulması artı Avrupa'nın en gelişmiş en yetenekli sağlık ekibinin de Türkiye'de olması." dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kovid-19 sürecindeki video konferans görüşmelerine üniversite öğrencileri ile devam etti.

Görüşmede, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, öğrencilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bazı öğrencilerin aileleri de görüşmeye katıldı.

Bir öğrencinin "İYİ Parti ile olan ittifak devam edecek mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünkü koşullarda siyasal partiler sağ ve sol pencereden olayları elbette kendi özgün koşulları içinde değerlendirebilirler, yorumlayabilirler, görüşlerini beyan edebilerler ama bugün Türkiye'nin birinci önceliği bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirmektir. Biz onu şöyle tanımlıyoruz; 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız için demokrasiden yana olan bütün tarafları bir araya getirmek ve ortak hareket etmek zorundayız. Millet İttifakı'nın varlık nedeni aslında bu demokrasi ihtiyacından kaynaklanıyor."

Bir öğrencinin 8 yaşındaki kardeşiyle konuşan Kılıçdaroğlu, "Yaramazlık yapıyor musun?" sorusuna "hayır" yanıtı aldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Senin yaramazlık yapma hakkın var biliyor musun? Çocukların yaramazlık yapma hakkı var, büyüklerin de çocukların yaptığı yaramazlıkları hoşgörü ile karşılama görevleri var. Sizin hak, büyüklerin de öyle görevleri var." diye konuştu.

Üniversiteden mezun olacak öğrencilerin iş kaygılarına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 2. maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir." ifadesinin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Herkesin çalışma hakkı var. Çalışma alanlarını yaratacak olan siyasal iktidarın izleyeceği politikalardır. Üretim endeksli bir politika izlerseniz yani her alanda üretimi gerçekleştirirseniz istihdam sorununu da aşmış olursunuz. Yani işsizliği büyük ölçüde küçültmüş olursunuz. Ama üretimi değil de tüketimi öncelerseniz o zaman işsizlik doğal olarak artacaktır. Türkiye'de maalesef üretim pek çok alanda gözardı edildi. Benim aklıma bile gelmezdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saman ithal edeceği."

CHP'nin kazandığı büyükşehirlerde en başarılı hangi belediye başkanını gördüğü sorulan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın tümü de başarılı. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum." dedi.

"Biz her ay düzenli olarak belediye başkanlarımızın performanslarını da ölçüyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, böylece hizmet alan kişilerin belediye başkanlarını nasıl değerlendirdiklerini gördüklerini aktardı.

Hükümetin Kovid-19 salgınına karşı izlediği politikaları nasıl bulduğunun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığının 2019'da bu konuda bir rapor hazırladığını belirtti.

Bu raporun 229 sayfadan oluştuğunu ve raporda alınacak önlemlerin yer aldığını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Rapor gayet güzel bir rapor. Zaten sağlıkta başarının nedeni de o raporun hazırlanması, hemen bir Bilim Kurulunun oluşturulması artı Avrupa'nın en gelişmiş, en yetenekli sağlık ekibinin de Türkiye'de olması." dedi.

Kılıçdaroğlu, sağlık konusunda bu önlemin alınmasına karşın bu süreçte ortaya çıkacak işsizlikle ilgili bir önlemin ise alınmadığını ifade etti.

Sınav tarihlerinin değiştirilmesiyle ilgili soru üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sınavın erkene alınmasıyla ilgili açıklamayı kim yaptı? Sayın Erdoğan yaptı. Kiminle görüştü? Turizm Bakanı, Sağlık Bakanıyla görüştü. İkisinin çocuğu üniversite sınavlarına giriyor mu? Hayır. Sayın Erdoğan'ın çocukları üniversite sınavlarına giriyor mu? Hayır. YÖK Başkanıyla bu konuda görüştü mü? Hayır. Eminim YÖK Başkanı'nın görüşü bile alınmamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüs salgını sonrası ekonomik göstergelerle ilgili soruyu da cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"2008 krizinden daha derin bir kriz bizi bekliyor. Şu anda Merkez Bankasının rezervleri negatif. Böyle bir tablo hiç olmadı. Vergi toplayamayacak, maaşların ödenme süreci var, doları kontrol edemiyorlar, yanlış politika izliyorlar. Doları kontrol etmek için tuttu bütün dövizleri sattı Merkez Bankası. Dolayısıyla farklı bir tablo çıktı. Bu tablodan çıkmanın yolu nedir? Bakın ben arkadaşlarıma şu talimatı verdim, önümüzdeki günlerde ilk yapacağınız iş bir israf raporu hazırlamaktır. Devlette israf. İsrafın boyutlarını bir görmemiz lazım."

Kılıçdaroğlu, görüşme sırasında bir öğrencinin babasının sazıyla söylediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü de dinledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle video konferans yöntemiyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 04:33 Kaynak: AA


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