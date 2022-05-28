Kılıçdaroğlu Van'da Elektrikleri Kesik Aileyi Ziyaret Etti: "Bu Memlekette 'Açlık Yok' Diyenler Gelip Görsünler"

HABER: MAHİR BAĞIŞ - BERKAY VAROL - KAMERA: KEMAL SEVİNDİRİCİ - FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da; elektrikleri kesik olan Atalay ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından; "Bu memlekette 'açlık yok' diyenler gelip görsünler. Sarayda açlık yok, ben bunu gayet iyi biliyorum zaten, sarayda herkesin bir eli yağda bir eli balda. Gel kardeşim sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel, bu insanlarla otur bakayım, bu evlere bir gir bakayım, bu insanlarla bir konuş bakayım, çocukları bir kucağına al bakayım, bu çocukların derdi ne bir dinle bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi mahallesinde elektrikleri kesik inşaat işçisi Mustafa Atalay'ın eşi Hazal Atalay'ı evlerinde ziyaret etti. Evin bahçesindeki kadınlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Ev sahibinin, medyaya yaptığı açıklama üzerine geldim, kendisi ailenin durumunu görmek üzere beni evine davet etmişti. Geldim, eşini ve çocuklarını gördüm. Kendisi şu anda bir inşaatta çalıştığını, Van'ın biraz dışında inşaatta çalıştığını, gelemediğini ifade etti. Ailenin durumu malum, bu mahallede yaşayanların büyük sıkıntıları var. Muhtar arkadaşımızla da görüştük, o da yardımcı olacak buradaki sorunları kısmen giderebilirse çok mutlu olacağım. İl başkanımız da gerekli çalışmayı yapacak, bildirecek.

Tablo, iç açıcı bir tablo değil, gönül ister ki her evde huzur olsun, anne sağlık durumu iyi olmayan bir anne, çocuklara iyi bakamıyor sağlık durumu nedeniyle, gıda sorunu var, elektrik sorunu var, bunların aşılması lazım. 21. Yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tabloyu hiç kimse kabul edemez, etmemeliyiz.

Bu memlekette 'açlık yok' diyenler gelip görsünler. Sarayda açlık yok, ben bunu gayet iyi biliyorum zaten, sarayda herkesin bir eli yağda bir eli balda. Gel kardeşim sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel, bu insanlarla otur bakayım, bu evlere bir gir bakayım, bu insanlarla bir konuş bakayım, çocukları bir kucağına al bakayım, bu çocukların derdi ne bir dinle bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun.

Söylediklerimiz onun için ağır geliyor ve içine sindiremiyor, her türlü hakareti yapıyor, ne yaparsa yapsın Türkiye'nin gerçeği bu. Bu gerçeği bütün dünyanın bilmesini isterim.

Van'da yaşanan bu dram sadece Van'a özgü değil, gidin aynı durum İstanbul'da da var, Hakkari, Bitlis'te, Mardin'de, İzmir'de de var, her yerde var bu tür dramlar. Dolayısıyla sosyal devletin güçlü olarak ortaya çıkması lazım ve bu dramları sonlandırması lazım. İnşallah bunların tamamı çözülecek, hepsini halledeceğiz."