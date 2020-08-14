CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, toplu açılış törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Alanı otoparkında düzenlenen İzmit Belediyesi Araç Tanıtım ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
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14.08.2020 18:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika