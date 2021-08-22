CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 21. yılında Ebulfez Elçibey'i andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in vefatının 21'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünü can Azerbaycan'ın bağımsızlığına adayan, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı ve unutulmaz lideri Ebulfez Elçibey'i vefatının 21'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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