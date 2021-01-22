CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Kamer Genç'i andı.
Kılıçdaroğlu, Genç'in vefatının 5'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşamını Cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı Kamer Genç'i aramızdan ayrılışının 5'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı - Son Dakika