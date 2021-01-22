CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşamını Cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı Kamer Genç'i aramızdan ayrılışının 5'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Genç'in vefatının 5'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

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