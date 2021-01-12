CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu

12.01.2021 20:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Güvenlik ve Protokol Müdürü olan yakın koruması Koray Aslan'a, babasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Güvenlik ve Protokol Müdürü olan yakın koruması Koray Aslan'a, babasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Aslan'ı evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koray Aslan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika


Son Dakika

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