CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti

26.03.2022 15:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kumpaslarından olan "amirallere suikast" iddialarına ilişkin soruşturmada hakkında çıkarılan ikinci yakalama kararı sonrası 2009'da intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kumpaslarından olan "amirallere suikast" iddialarına ilişkin soruşturmada hakkında çıkarılan ikinci yakalama kararı sonrası 2009'da intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de ikamet eden Tatar'ı ziyaretinin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkede büyük adaletsizliklerin yaşandığını ve bu adaletsizliklerin bir şekliyle giderilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "helalleşme" kavramını da bu nedenle gündeme getirdiğini söyledi.

Balyoz kumpasında kaybedilen Ali Tatar'ın eşini ziyaret ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bir haksızlık var mı? Evet bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor mu? Evet, aile acıları hala yaşıyor. Ergenekon-Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı. Büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar ve bu acıları hala devam ediyor. Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri, devletin kadrolarına kimler yerleştirdi, bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler, acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar."

Buradan bütün Türk milletine söz verdiğini, bu acıların tamamını telafi edeceklerini, bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ve yine milletime söz veriyorum, bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın? Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli. Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgiyi, hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek ki yapacağız, yapmakta kararlıyız, bir şekliyle bu sorunu çözeceğiz. Askerimizle de oturacağız, helalleşeceğiz."

Açıklamasının ardından çevredeki vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir gencin eğitimle ilgili taleplerini dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün vefat eden ve dün defnedilen gazeteci-yazar Aydın Engin'in eşi Oya Baydar'a da taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi.

Söz konusu ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti

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Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEB Başkanı Arman Üney'i kabul etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEB Başkanı Arman Üney'i kabul etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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