Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi

12.05.2022 21:22

Son dakika haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasına ilişkin, "Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasına ilişkin, "Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan, yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir." dedi.

???????Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, hep birlikte doğusu-batısı, güneyi-kuzeyi, vicdanı olan her vatandaşla beraber bu yolda yürüyeceklerini söyledi.

Bu ülkenin insanları için yeni bir hayatın başlamak üzere olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin insanları için her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın, şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Hep birlikte seslendiriyoruz. Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını, bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün bu acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz, sen sırça köşkünde yaşayacaksın, biz omuz omuza gelen bir halkız. Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan, yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun. 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Buradan duyuruyorum artık mitingin adresi Bursa değil, İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız. Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."

Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi
Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi
Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi
Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi
Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'ndan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Haksızlıktır, Adaletsizliktir, Çok Büyük Bir Rezalettir' CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'ndan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Haksızlıktır, Adaletsizliktir, Çok Büyük Bir Rezalettir' Son dakika haber | KILIÇDAROĞLU'NDAN KAFTANCIOĞLU KARARINA TEPKİ Son dakika haber | KILIÇDAROĞLU'NDAN KAFTANCIOĞLU KARARINA TEPKİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:52:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yargıtayın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement