CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "YaşamHak" Projesinin tanıtım toplantısında kadınlara seslendi Açıklaması - Son Dakika

CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği CHP Genel Merkezinde tanıtımı yapılan "Yaşamhak" projesi kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi.

"Kadının bu sorunlardan kurtulması ve temel çözüm kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır"

Kadınların siyasette daha çok yer almasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu,"Kadınların siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmalarında bu nedenle ben belirli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Nedir o hedef? Kadına yönelik şiddet var, evet. Kadın mağdur oluyor, evet. Kadın işsiz, evet. Kadın yoksulluğu en derin kişi, evet. Kadın eğer çocuğunu yatağa aç yatırıyorsa o kadının dramını başka kimse anlayamaz. Bütün bu sorunları yaşıyor mu bu kadın? Yaşıyor. Kadının bu sorunlardan kurtulması ve temel çözüm kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır. Siyasette daha fazla söz sahibi olacak ve daha güçlü olacak. Peki kadın siyasette nasıl daha güçlü olacak? Nasıl var olacak? Nasıl daha çok görünür olacak? ve nasıl daha çok haktan, hukuktan, adaletten söz edecek? Bunun yolu kadınların parlamentoda daha fazla temsil edilmeleridir. Yani siyasette ağırlıklı olarak var olmalarıdır. Bu ülkede nüfusun yarısı kadın mı? Evet yarısı kadın. Hatta yarısından fazlası kadın. Parlamentoya bakıyorsunuz, seçimle gelen diğer organlara bakıyorsunuz, belediye meclis üyeliklerine bakın, il genel meclis üyeliklerine bakın, belediye başkanlıklarına bakın. Peki buralarda kadının gücü ne kadar? Kadın gerçekten buralarda arzu ettiğimiz ölçüde var olabiliyor mu? Var olamıyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kadınlardan bir beklentisinin olduğunu vurgulayarak, "Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Siyasette daha fazla olmanızı istiyorum. Daha çok görünür olmanızı istiyorum. Haklarınızı savunmanızı istiyorum. Onun için yapacağınız ilk şey Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi için çaba harcamaktır. Diyeceksiniz ki hangi coğrafyada olursanız olun ister Hakkari'de ister Edirne'de, ister İzmir'de ister Kars'ta, ister Rize'de ister Muğla'da, ister Çankırı'da, Çorum'da, Yozgat'ta, Sivas'ta veya Kayseri'de nerede olursanız olun. Birlikte şunu yapmak zorundasınız. Siyasi Partiler Yasası'na cinsiyet kotasını getiren partiye biz oy vereceğiz, destek vereceğiz. Siyasi partiler yasasına cinsiyet kotasını getirmeyen karşı çıkan partiye de hep beraber karşı duracağız. Emin olun gücünüzün farkında olun. Olağanüstü bir gücünüz var" şeklinde konuştu. - ANKARA