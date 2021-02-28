CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal'in vefatının 6'ncı yılı nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal'in vefatının 6'ncı yılı nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması
28.02.2021 18:31
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.' diyordu. Onun yüreği evreni kaplıyordu. Bu toprakların yetiştirdiği büyük bir değer olan, edebiyat dünyamızın çınarı Yaşar Kemal'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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