Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"
Son Dakika Politika Haber

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"

2 saat önce

BOLU (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım ziyaretler için Bolu'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

BOLU (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım ziyaretler için Bolu'ya geldi. Kılıçdaroğlu programına, Mengen Belediyesi'ni ziyaret ederek başladı. Ziyaret öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi seven, herkese saygı duyan bir siyaset anlayışı. Belediye başkanlarımıza 7 madde söyledim bunlara uyacaksınız diye. 2'sini söylüyorum; dedim ki harcadığınız her kuruş milletin parasıdır, dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek kul hakkına saygının da bir gereğidir. Buna uyacaksınız. 2, belediye başkanı olduktan sonra efendim şu mahalle bana oy vermedi, şu sokakta esnaf bana oy vermedi ayrımı yapmayacaksınız. Oy versin, vermesin artık siz herkesin belediye başkanısınız ve herkesi kucaklayacaksınız" dedi.


"Yeni siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"


Kılıçdaroğlu, "Bu yeni siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz, bunu beraber, birlikte büyüteceğiz. Yine belediye başkanlarımıza söyledim bulunduğunuz belde de bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o gece uyumayacaksınız. O çocuğun açlığını mutlaka gidereceksiniz. Her evde huzur olsun istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde güzellik olsun istiyoruz. Bu arzuyu gerçekleştirmek benim elimde değil sizlerin ellerinde, beraber, birlikte demokrasi içerisinde yapacağız. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Herkesin huzurun içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek" diye konuştu.


Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Burada Suriyeli var mı, yok mu bilmiyorum. Suriye'de savaşı bitirin kardeşim, Suriyelileri de kendi ülkelerine gönderin. Dolayısıyla savaşın olduğu bir yerde çocuklar, kadınlar hayatlarını kaybederler. Büyük insanlık dramı yaşanır, Suriye'de savaş var, birbirlerini öldürenler Müslümanlar, silahı veren Amerikalılar ve Ruslar, bu oyuna İslam Dünyası'nın gelmemesi lazım. Ama maalesef bu oyuna geliniyor, maalesef milyonlarca kişi yerinden, yurdundan edildi. ve maalesef binlerce çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden insanlar hayatlarını kaybetti. Biz bu bölgeye huzur getireceğiz. Uluslararası Suriye Konferansını düzenlememizin nedeni buydu, memlekete huzur gelsin diye. Komşuda yangın varsa size de sıçrar, yangının üzerine benzin bidonuyla değil su ile gitmeliyiz, yangını söndürmek için. Bu mücadeleyi yapacağız. En büyük desteğimiz de sizlersiniz sizler destek verdiğiniz sürece biz inandığımız yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Kılıçdaroğlu buradaki tamamladığı programının ardından Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası temel atma törenine katılmak üzere yola çıktı. - BOLU

Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Bolu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu: Gerçekleri konuşalım, CHP'nin çok hataları oldu
Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 16:05:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]