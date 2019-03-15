Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni Zelanda'da İnsanlığa Karşı Büyük Bir Terör Suçu İşlendi."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni Zelanda'da İnsanlığa Karşı Büyük Bir Terör Suçu İşlendi."

40 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Politika
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