CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni Zelanda'da İnsanlığa Karşı Büyük Bir Terör Suçu İşlendi."
40 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA
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