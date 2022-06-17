Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler, emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

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