Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yüksek Seçim Kurulu, Alacağı Bir Kararla ya Türkiye'yi Aydınlığa...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yüksek Seçim Kurulu, Alacağı Bir Kararla ya Türkiye'yi Aydınlığa...

14 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:32 Kaynak: AA
Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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