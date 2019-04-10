CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yüksek Seçim Kurulu, Alacağı Bir Kararla ya Türkiye'yi Aydınlığa...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir."

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