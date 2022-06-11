CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

11.06.2022 20:25
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bereketten, sevgiden, ve kucaklaşmaktan yana olduklarını belirterek, "Ayrımcılığa karşı çıkacağız ve bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceğiz.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bereketten, sevgiden, ve kucaklaşmaktan yana olduklarını belirterek, "Ayrımcılığa karşı çıkacağız ve bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Sandık gelecek, büyük bir sabırla sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanırken elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan 32 projenin açılış törenine katıldı.

Belediyenin önündeki tören alanında bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanının dirayeti, çalışkanlığı ve uzlaşmacı tavrıyla Çaycuma'nın bölgenin en güzel ilçelerinden birisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çaycumalılara söz veriyorum; Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Allah'ın izniyle Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz. Barış içinde yöneteceğiz, huzur içinde yöneteceğiz. Beraber, birlikte, ayrım yapmaksızın yöneteceğiz. Halkı kucaklayarak yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayacağız. Biz milletin sesiyiz. Biz halkın sesiyiz, biz Mustafa Kemal'in sesiyiz."

Belediye başkanlarına kullandıkları paranın milletin parası olduğunu, harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermeleri gerektiğini söylediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, yeni bir demokrasi anlayışını en azından belediyelerden başlayarak anlatmaya başlayacaklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının önüne engeller çıkarıldığını, onlara "Engel çıkaracaklar ama sakın ola ki şikayet etmeyin. Göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmektir" söyleminde bulunduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"Onlar bütün engelleri aştılar ve halka hizmet etmeye devam ediyorlar. Bu nedenle belediye başkanlarımız, bütün başarılarını yönettiğimiz bütün belediyelerde hayata geçiriyorlar. Şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi yöneteceğiz. Millet İttifakı Türkiye'yi yönetecek. Beraber demokrasi içinde yöneteceğiz. Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halka halktan topladığımız vergilerin, yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz ama 5'li çetelerle hesaplaşacağız. Yolsuzluk yapan, kul hakkı yiyene, 'Gel seninle helalleşeceğiz.' demeyeceğiz. Onun hesabını soracağız. O nedenle biz halkımızı seviyoruz." diye konuştu.

"Liyakat denilen kavram çok önemli"

Hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun beraber aynı bayrağın altında aynı vatanda yaşadıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, ülkede birlikte huzur içinde yaşayacaklarını anlattı.

Vatandaşların sıkıntılarının olduğunu, bunları bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sizden tek isteğim; asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Umudu büyüteceğiz, beraber birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim." dedi.

Kılıçdaroğlu, devletin temelinin adalet olduğunu vurgulayarak, "Devlet adaletle yönetilir, devlet liyakatle yönetilir, iş, ehline verilir. Devleti adaletle yönetmezseniz belediyeyi adaletle, liyakatle yönetmezseniz ne kadar borç alırsanız alın o belediyeyi yönetemezsiniz, kaynakları israf edersiniz. O nedenle liyakat denilen kavram çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tarlada, manavda, sanayide, evlerde bereket olmasını dileyen Kılıçdaroğlu, "Biz bereketten, sevgiden, kucaklaşmaktan yanayız. Ayrımcılığa karşı çıkacağız ve bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Sandık gelecek, büyük bir sabırla sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanırken elimizi vicdanımıza koyup oyumuzu kullanacağız. Dolayısıyla hiç kimse endişe etmesin geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sembolik ÇaycumaKart ve Hilye-i Şerif tablosu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de madenci heykeli hediye etti.

"Herkesin kazandığı, hiç kimsenin kaybetmediği bir Türkiye inşa edeceğiz"

Kurdele kesiminin ardından Devrek ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, belediye binası önünde Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Bozkurt'u makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, Devrek bastonu ve süs eşyası hediye edildi.

Daha sonra belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Devrek için çalışan bir belediye başkanının olduğunu, belediye başkanlarının hiçbir engelden şikayet etmeden kararlılıkla yoluna devam edeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının hizmetinin değerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Evlatlarımız için sizin için hizmet veriyorlar. Devrek'i nasıl yönetiyorsak, Çaycuma'yı nasıl yönetiyorsak Allah'ın izniyle göreceksiniz Türkiye'yi de aynı anlayışla hiçbir ayrım yapmadan yöneteceğiz. Millet İttifakı olarak yöneteceğiz, bir araya geleceğiz, vatandaşlar arasında ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak, hiç kimseyi ötekileştirmeden Türkiye'yi yöneteceğiz. Türkiye'yi bölgesinde itibarlı bir devlet haline getireceğiz. İşsizlik, yoksulluk bunlarla mücadele edeceğiz. Göreceksiniz bu bereketli topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

Her evde huzur, bereket olacak. Bunun mücadelesini vereceğiz. Herkesin kazandığı, hiç kimsenin kaybetmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Devleti adaletle yöneteceğiz, liyakatle bilgiyle birikimle yöneteceğiz. Devleti gerçekten saygınlıkla yöneteceğiz. Herkesin devletine güvenmesini, herkesin kucaklaşmasını isteyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızla helalleşeceğiz ama 5'li çetelerle hesaplaşacağız. Kul hakkı yiyen, yolsuzluk yapan, vatandaşın hakkını yiyenlerle de hesaplaşacağız. Bunu bilmenizi isterim."

Vatandaşların, "Ülkenin umudu Kılıçdaroğlu" şeklinde slogan atması üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, benim umudum da bu ülkenin güzel insanları. Beraber el ele, yürek yüreğe, kol kola yeni bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Endişe etmeyin. Asla ve asla unutmayın; geliyor gelmekte olan." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

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