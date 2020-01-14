CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ı andı - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ı andı
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 97'nci yılında saygı ve minnetle andı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:50 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 97'nci yılında saygı ve minnetle andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk milletine armağan eden Zübeyde Hanım'ı, aramızdan ayrılışının 97'nci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.
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