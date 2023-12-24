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CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! "Özgür dışarı" sloganları atıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! "Özgür dışarı" sloganları atıldı

Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin hain saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. O sırada törene katılanlar, CHP lideri Özel'i yuhalayarak, "Özgür dışarı" sloganları attı. Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı. CHP lideri Özel ile Vali Ünlü'nün bulunduğu makam aracını yumruklayan kişilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

CHP Genel Başkanı Özel\'e şehit cenazesinde tepki! "Özgür dışarı" sloganları atıldı
24.12.2023 - 20:37,  Güncelleme: 20:46
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Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin alçak saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze töreninde gerginlik çıktı. Şehidin memleketi Manisa'da düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Törende bulunan bazı kişiler ise Özel'i protesto ederek, "Özgür dışarı" sloganı attı.

CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! 'Özgür dışarı' sloganları atıldı

Şehit Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba evinde helallik alınmasının ardından Saruhan Bey Camisi'ne götürüldü. Şehidin yakınları tabutun üzerine kapanarak ağladı. Şehit Budak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde, askerlerin omzunda taşındığı Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! 'Özgür dışarı' sloganları atıldı

CENAZEYE KATILANLAR CHP LİDERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi. Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi.

CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! 'Özgür dışarı' sloganları atıldı

CHP lideri Özgür Özel, burada da "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılaştı. Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam etti.

CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! 'Özgür dışarı' sloganları atıldı

VALİNİN ARACIYLA ALANDAN AYRILDI

Özgür Özel cenazenin ardından alandan çıkarken vatandaşlar tepki gösterdi. Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! 'Özgür dışarı' sloganları atıldı

CHP lideri Özel ile Manisa Valisi Ünlü'nün bulunduğu makam aracını yumruklayan kişilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! 'Özgür dışarı' sloganları atıldı

CHP, ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADI

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırılarıyla ilgili hükümetin parti grupları ve Meclis'i bilgilendirmediği sürece bildiriye imza atmayacaklarını söyledi.

Abdullah Aydemir
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Özgür Özel, Manisa, Irak, Gündem, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'e şehit cenazesinde tepki! "Özgür dışarı" sloganları atıldı - Son Dakika
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