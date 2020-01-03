CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdoğdu'dan enflasyon rakamı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdoğdu'dan enflasyon rakamı açıklaması Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Hayat pahalılığının doludizgin gittiği, maaşların kira ve faturaları ödedikten sonra tükendiği bir dönemde, enflasyonun yüzde 11,84 olduğuna kimse inanmaz." görüşünü paylaştı.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdoğdu'dan enflasyon rakamı açıklaması Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Hayat pahalılığının doludizgin gittiği, maaşların kira ve faturaları ödedikten sonra tükendiği bir dönemde, enflasyonun yüzde 11,84 olduğuna kimse inanmaz." görüşünü paylaştı.

Erdoğdu, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın 2019'u kriz ve zamlar altında yaşamaya çalışarak geçirdiğini savundu.

İktidarın sebep olduğu ekonomik ortamın sonucunda vatandaşın gelirinin sürekli aşındığını ifade eden Erdoğdu, "Hayat pahalılığının doludizgin gittiği, maaşların kira ve faturaları ödedikten sonra tükendiği bir dönemde, enflasyonun yüzde 11,84 olduğuna kimse inanmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın tutmayan enflasyon hedeflerinin, maaşları düşük enflasyona göre belirlenen ücretlileri vurduğunu belirten Erdoğdu, olduğundan düşük gösterilen enflasyon nedeniyle çalışanların yoksullaştığını ileri sürdü.

Ülkeyi yöneten iktidarın uzun zamandır enflasyonu çift haneden tek haneye düşüremediğine vurgu yapan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"İktidar, enflasyonla baş edemez halde. Hükümet ekonomide kalıcı tedbirler yerine günlük palyatif çözümlerle idare etmeye kalkınca, enflasyonu düşüremiyor, TÜİK'in ilan ettiği rakamlarla ekonomiyi oyalamaya çalışıyor. Enflasyon 2019 yılında yüzde 11,84 olurken yıllık ortalama enflasyon yüzde 15,18 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,69 artarak yıllıkta yüzde 7,36 olurken yıllık ortalama Yİ-ÜFE de yüzde 17,56 düzeyinde gerçekleşti."

Vatandaşı en çok ilgilendiren gıda-alkolsüz içecek, ulaştırma ve konut gruplarının sırasıyla yüzde 2,93, yüzde 0,57 ve yüzde 0,42 ile en fazla artış kaydeden kalemler olduğuna değinen Erdoğdu, "Yıllık TÜFE yüzde 11,84 olarak gerçekleştiği açıklandığına göre, emekli maaşlarında yüzde 6,49'luk bir artış yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,49 oranında zam alma hakkı kazandı. Kısacası memur ve emeklilerimiz yine yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda bırakıldı. Gerçek enflasyon rakamları açıklansaydı, ücretliler daha yüksek maaş almaya hak kazanacaktı." ifadelerini kullandı.

Aykut Erdoğdu, Para Politikası Kurulu'nun 16 Ocak tarihinde gerçekleştireceği yılın ilk toplantısında hareket alanının kısıtlı olacağını, o nedenle Kurul'dan bir faiz indirimi kararı çıkmayacağını beklediklerini de bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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