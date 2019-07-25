CHP Genel Başkanlığı'ndan Bilecik'e ziyaret
49 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:44 Kaynak: İHA
Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu
ile Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin
, Bilecik
Belediye Başkanı Semih Şahin
'i makamında ziyaret etti.
Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Şişli Belediye Başkanı Keskin ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.
Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu ise Başkan Şahin'i tebrik ederek, belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi.
Komşu şehir Bilecik için yapılması gereken katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydeden Keskin, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, şehirlerimiz ve halkımız için güzel çalışmalar yapılacağına olan inancını ifade etti. - BİLECİK
Kayserispor'dan resmi Deniz Türüç açıklaması geldi Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı Cinnet geçiren adam, eski eşine kurşun yağdırıp intihar etti! İşte o anlar Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, olayın iç yüzünü anlattı