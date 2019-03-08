Son Dakika Haberleri: 'CHP genel başkansız mı kalır?'

'CHP genel başkansız mı kalır?'

32 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP kurultay yapsa ne olur, yapmasa ne olur?

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP kurultay yapsa ne olur, yapmasa ne olur? CHP genel başkansız mı kalır? Hayır. Birikimli, deneyimli bir sürü arkadaşımız var. Olur, yeri zamanı gelir yaparız kurultay, birisi gelir genel başkan olur." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:45 

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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