CHP Genel Merkezi: "Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saygıdeğer Eşleri Selvi...
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IHAAW183033-GEN/06-02-2019- CHP Genel Merkezi: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir.
IHAAW183033-GEN/06-02-2019
- CHP
Genel Merkezi: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu
'na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın hastaneden taburcu olması planlanmaktadır." 06.02.2019 18: 30: 33 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:39 Kaynak: İHA
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