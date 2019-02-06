Son Dakika Haberleri: CHP Genel Merkezi: "Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saygıdeğer Eşleri Selvi...

CHP Genel Merkezi: "Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saygıdeğer Eşleri Selvi...

1 saat önce

IHAAW183033-GEN/06-02-2019- CHP Genel Merkezi: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir.

CHP Genel Merkezi:
IHAAW183033-GEN/06-02-2019

- CHP Genel Merkezi: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın hastaneden taburcu olması planlanmaktadır." 06.02.2019 18: 30: 33 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:39 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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